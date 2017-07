Ecco quando la Juve potrà acquistare Bernardeschi dalla Fiorentina

La Juventus ha un imperativo: chiudere per Bernardeschi

Dopo la cessione, a tratti inaspettata, di Bonucci al Milan, per la Juventus è tempo di proseguire nell’opera di rafforzamento del proprio organico. Ingaggiato Douglas Costa dal Bayern Monaco e in attesa di conoscere il responso sugli ulteriori accertamenti medici a cui si è dovuto sottoporre Schick, il duo Marotta-Paratici è al lavoro per chiudere definitivamente e positivamente la trattativa inerente Federico Bernardeschi. Come è ben noto il club viola pretende da tale cessione 40 milioni di euro più 10 di bonus, mentre i bianconeri, fino a qualche giorno fa, non si spingevano oltre i 40 milioni di parte fissa con l’aggiunta di qualche bonus, ma di certo non 10.

Ad oggi, invece, i rumors che provengono sono ben diversi: la Vecchia Signora appare propensa a mettere sul piatto, sì, 40 milioni di euro più la contropartita tecnica di Sturaro, calciatore che gradirebbe una nuova destinazione nell’anno che conduce ai Mondiali, godendo, tra l’altro, della stima di Stefano Pioli. Nell’arco dei prossimi 7/10 giorni dovrebbe giungere la tanto attesa fumata bianca, mentre il procuratore di Bernardeschi, l’avvocato Beppe Bozzo, continua imperterrito nel ruolo di intermediario tra le due parti, considerando che Juventus e Fiorentina non mostrino nessuna spiccata volontà nel relazionarsi proficuamente.

L’arrivo di Douglas Costa e quello più che probabile di Bernardeschi, non hanno raffreddato la pista Keita, con il calciatore, attualmente in ritiro con la Lazio ad Auronzo di Cadore, ma sempre ben disponibile ad abbracciare la causa bianconera, meta, a lui, particolarmente gradita. Sulla mediana, invece, ha perso consistenza la trattativa riguardante N’Zonzi. La richiesta da parte del presidente del Siviglia, Josè Castro, di incassare, in un’unica soluzione, la somma di 40 milioni di euro, quale clausola rescissoria per liberare il calciatore, ha frenato la dirigenza juventina, che sta dirottando le sue attenzioni su altri due calciatori, ossia Matic del Chelsea, elemento dall’elevata esperienza internazionale, dal fisico ben strutturato e dotato di una buona tecnica, in grado di far compiere il salto di qualità al centrocampo juventino, oppure Matuidi, in forza al Paris Saint Germain.

In questo caso, però, il club parigino non è in vena di effettuare sconti, motivo per cui l’arrivo del francese presso la corte di Allegri non appare al momento il più probabile. In difesa, invece, si continua a monitorare la situazione riguardante Joao Cancelo, terzino destro, portoghese, del Valencia, mentre appare oramai ad un passo l’approdo di De Sciglio, con il calciatore forte della stima e dell’alto gradimento da parte di mister Allegri. Operazione, quest’ultima, che non rientri affatto nell’affare che ha condotto Bonucci in rossonero.

Sul ruolo di centrale difensivo, per adesso, il tecnico toscano può far leva su quattro elementi: Chiellini, Barzagli, Benatia e Rugani, ragion per cui non vi sia una necessità impellente di reperire sul mercato un uomo in grado di non far rimpiangere la partenza dell’ex numero diciannove bianconero, anche se l’a.d. Marotta e il d.s. Paratici seguono con attenzione gli sviluppi inerenti il mancato rinnovo contrattuale di Manolas con la Roma, profilo, questo, che garantirebbe esperienza e personalità al reparto arretrato, mentre nelle scorse ore trapelava un rumor in base al quale Caldara potesse lasciare con un anno d’anticipo l’Atalanta per approdare in bianconero, ma a quanto pare il club orobico abbia fatto resistenza, così come la Juventus che ha preferito che il giovane centrale resti ancora un anno a Bergamo, al fine di accrescere la sua esperienza professionale, rivestendo il ruolo da titolare sia in campionato che in Europa League.