Il nuovo Spin-off di X-Files. X-Files Cold Cases.

Cold Cases e X-Files si sono uniti in uno spin-off, con protagonisti i nostri amati Mulder e Scully.

Gli X-Files stanno tornando con un nuovo spin-off, che riempirà le lacune di trama che hanno creato il film I Want To Believe del 2008 e la recente serie revival.

La notizia che dopo l’ultima stagione conclusa bruscamente di X-Files, gli attori David Duchovny e Gillian Anderson, riprenderanno i loro ruoli come Mulder e Scully, ha emozionato tutti i fan, compresa me.

In questa nuova ed emozionante serie Fox e Dana dovranno investigare su una creatura terrificante nota come il Flukeman, originariamente descritto nella seconda stagione di The Host.

Nel nuovo terrificante e mozzafiato trailer , si vede Mulder camminare nelle fogne … in un’atmosfera umida e oscura. Chissà cosa gli succederà?

Scritto da Dirk Maggs, come creative director Chris Carter.

Questo progetto di X-Files Cold Cases si basa interamente sui romanzi grafici di Joe Harris.

Rimanete sintonizzati per saperne di più.