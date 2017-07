Anteprima del testo per Back To You di Louis Tomlinson e Bebe Rexha

Un Louis Tomlinson che non ti aspetti

Con il suo nuovo singolo “Back to You” che verrà rilasciato venerdì 21 luglio, Louis Tomlinson è tornato in modalità promozione album. E per fare le cose a modino ha ingaggiato il fotografo Noisey per realizzare delle foto originali.

Le fotografie ci offrono l’opportunità di dare un’occhiata più da vicino al primo piano di Louis – la faccia, la barba, i capelli e l’espressione facciale in generale. Non ha voluto ritoccare nulla Louis, così da mostrarci il suo vero Ego.

Louis ha deciso di mettere a nudo i suoi difetti nella foto, cosa che probabilmente non succederà con gli altri cantanti degli One Direction. Chissà come la penseranno le fan riguardo a queste foto, sarei proprio curioso di sentirle. Ehm, un momento, vediamo cosa borbottano su Twitter:

Ma come è possibile che tutta questa bellezza sia contenuta in una sola persona? @Louis_Tomlinson pic.twitter.com/K53IgmdBD8 — mat🌌 (@Matilde97293182) 18 luglio 2017

Le fan hanno parlato, ed a loro questo Louis piace parecchio. Chissà cosa penseranno riguardo a Back To You, la nuova canzone che presenta la voce della bravissima Bebe Rexha. Quelli del The Sun hanno ascoltato il brano in anteprima ed hanno comunicato che si tratta di una bella canzone, dotata di una grande melodia, ed un ritornello che spacca.

Per ascoltare l’anteprima audio, recatevi sul profilo Twitter di Louis Tomlinson

Anteprima del testo per Back To You di Louis Tomlinson:

You stress me out, you kill me / You drag me down, you f*** me up

I’m on the ground, I’m screaming / I don’t know how to make it stop

I love it, I hate it – I can’t take it / But I keep on coming back to you

I know my friends they give me bad advice, like move on, get you out my mind /

I know my friends they give me bad advice, like move on, get you out my mind / But don’t you think I haven’t even tried, you got me cornered and my hands are tied

I tell myself I’m done with wicked games / But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain.

La fidanzata di Louis, Eleanor, deve aver ispirato questi testi, concordate con me? Vi aspettiamo il 21 luglio per ascoltare insieme la versione completa della canzone Back To You.