Game of Thrones 7: Alcune teorie dopo la prima puntata

Game of Thrones è finalmente tornato. Un inizio di settima stagione davvero forte, e la ripresa di tutti i fili narrativi. Quali sono le maggiori teorie dopo la prima puntata?

Abbiamo rivisto, nella prima puntata della settima stagione, tutti i personaggi e le situazioni salienti per poter riprendere la storia lì dove si era interrotta più di un anno fa. Quali sono ora le teorie che ci accompagnano verso la prossima puntata? Eccone alcune.

I soldati Lannister e Arya

Nella prima puntata abbiamo visto Arya fermarsi lungo il suo cammino a mangiare insieme ad un gruppo di soldati dei Lannister. La scena era molto attesa anche perché in essa compare Ed Sheeran, cantautore inglese, molto amato dalla stessa Maisie Williams. La reazione dei soldati, all’arrivo della ragazza, ha sorpreso molto, perché si sono dimostrati accoglienti, simpatici e tranquilli. Addirittura hanno riso alle parole di Arya, quando ha detto di voler andare ad Approdo del Re ad uccidere la Regina. Cosa succederà adesso? I soldati lasceranno andare via Arya tranquillamente oppure la ragazza, ormai presa da follia omicida, ucciderà tutti?

Cos’ha visto il Mastino nelle fiamme?

Nella prima puntata della settima stagione di Game of Thrones, abbiamo assistito alla scena in cui il Mastino viene invitato a guardare nel fuoco, unico modo per avere un segno dal Signore della Luce. Quello che vede nelle fiamme, viene descritto dal Mastino stesso come un grande muro di ghiaccio, ed un esercito di Estranei spingersi fino a sud. Nella visione del Mastino, c’è anche quella che lui descrive come “una montagna a forma di freccia”. Potrebbe essere un riferimento a Dragonstone, cosa che potrebbe significare che gli Estranei scenderanno molto a sud, e che quindi la guerra non sta andando molto bene.

Cos’è il dono che Euron Greyjoy porterà a Cersei?

Nel primo episodio di Game of Thrones 7 abbiamo visto Euron Greyjoy chiedere la mano alla Regina Cersei, ma sappiamo anche che la donna non accetta mai nulla che non vada in qualche modo a proprio vantaggio. Euron, così, promette di portarle un dono. Di cosa si tratterà?

Nei libri de “Le Cronache del Giaccio e del Fuoco” Euron possiede uno speciale corno che, se usato, può attirare un drago sotto la propria volontà. Potrebbe essere quello il dono, che porterebbe a Cersei un vantaggio sull’arrivo di Daenerys e dei suoi tre draghi.

Quando si incontreranno Dany e Jon?

Nella puntata abbiamo visto che Sam ha scoperto, consultando alcuni vecchi libri, la presenza di una montagna che nasconde una miniera di vetro di drago, unico materiale utile per uccidere gli Estranei. È prevedibile che, proprio per l’importanza del vetro di drago, Jon e Daenerys si incontreranno molto prima del previsto. I due, secondo tante teorie dei fan, potrebbero essere fratelli. Riconosceranno subito il loro legame? E in che modo?

Il gigante Wun Weg Wun Dar Wun

Nella visione di Bran, nella prima puntata della settima stagione di Game of Thrones, si vede l’esercito di Estranei marciare verso sud. Nell’armata vediamo anche il gigante Wun Weg, che sappiamo morto. In realtà il gigante sarebbe morto dalla parte “buona” della barriera, e quindi non dovrebbe essere diventato un Estraneo. La spiegazione potrebbe essere, semplicemente che si tratta di un altro gigante (interpretato dallo stesso attore). La teoria è avvalorata dal fatto che nella nebbia si intravedono tante altre sagome di giganti, cosa che fa pensare che il Re della Notte nel suo esercito ne ha diversi. Il terrore, quindi, avanza anche con i giganti.

Sam riuscirà ad aiutare Jorah Mormont?

L’unico sguardo che abbiamo dato a Jorah Mormont, durante la prima puntata della settima stagione, è molto triste. L’uomo, di cui vediamo soltanto il braccio e il profilo, è molto malato. La sua pelle è consumata dal terribile morbo grigio, ma non per forza le speranze sono perdute per lui. Nei libri, Sam riesce ad aiutare Jorah utilizzando ancora una volta il miracoloso vetro di drago. Il materiale che è così importate per la guerra e per uccidere gli Estranei, pare possedere infatti tante altre importanti qualità. L’incontro tra Sam e Jorah potrebbe quindi non essere casuale, ma portare verso una sua guarigione.

Che cosa farà Sansa Stark?

Abbiamo visto Sansa insieme a suo fratello Jon presiedere al Consiglio del Nord, e non essere d’accordo con lui su alcune questioni politiche. La sensazione è quella che Sansa, ad un certo punto, possa mettersi contro suo fratello. Gli stessi riferimenti a Cersei (dalla quale dice di aver imparato molto) ci fanno presumere che è in atto in lei un profondo cambiamento. Anche l’acconciatura dei suoi capelli rimanda all’acconciatura dei capelli di Cersei, quando li aveva ancora lunghi. Tutti dettagli che portano a pensare che Sansa Stark non è più la timida e delicata ragazzina che abbiamo conosciuto nelle prime stagioni. Accanto a lei, poi, rimane sempre presente Ditocorto, dettaglio che ugualmente non fa ben sperare.