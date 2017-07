Situazione Perisic in casa Inter: ecco quanto offre il Manchester United

Roma Inter 1 1 – Perisic esulta dopo il goal dell’1 a 0

In casa Inter c’è il nodo Perisic da risolvere

L’Inter ha chiuso la prima parte del ritiro a Riscone di Brunico perdendo in amichevole, per 1-2, contro i tedeschi del Norimberga, compagine di serie B, avanti nella preparazione, considerando che fra una decina di giorni avrà inizio il loro campionato. Per i nerazzurri a segno Eder ma Luciano Spalletti, al termine della gara, utile soprattutto per testare il grado di intesa tra i calciatori schierati in campo e valutare lo stato di forma attuale, dopo settimane di duro ed intenso lavoro, non ha espresso un giudizio negativo, anzi, ha evidenziato la volontà da parte dei suoi calciatori di dare il massimo,senza risparmiarsi mai, ben consapevoli che quella che sta per iniziare, sarà una stagione fondamentale per tutti loro.

Sbagliare non sarà ammissibile, né tantomeno i tifosi avranno più la voglia di giustificare tonfi e ko che rischiano di ridimensionare questo club che ha tutta l’intenzione di tornare nell’élite del calcio che conta. Detto ciò, però, Spalletti, come previsto da precedenti accordi con i vertici dirigenziali, si attende altri 3-4 rinforzi, per non vedere disattese le sue richieste. Il tecnico di Certaldo appare tranquillo che tutto ciò possa accadere, anche se al momento, dopo gli arrivi di Skriniar e Borja Valero, sembra si siano arrestatati i movimenti in entrata per il club nerazzurro.

Alla base di questo stand by vi è soprattutto la situazione Perisic. Il croato non ha partecipato all’amichevole contro il Norimberga, in quanto sia tornato in Croazia per sottoporsi ad un intervento da parte del suo dentista di fiducia, a causa di un sopraggiunto ascesso. Formalmente è questo il motivo dell’abbandono dal ritiro di Riscone di Brunico da parte dell’esterno d’attacco, anche se i più maligni vociferano che dietro quest’allontanamento ci sia la ferra volontà da parte di Perisic di lasciare l’Inter per intraprendere un nuovo percorso professionale in Premier League con la maglia del Manchester United.

Il club di corso Vittorio Emanuele vorrebbe incassare da questa cessione ben 55 milioni di euro, mentre i Red Devils al momento ne hanno offerti 45, anche se nelle ultime ore ha preso il sopravvento un’idea di mercato piuttosto suggestiva, con l’inserimento, in questa trattativa, di una contropartita tecnica, ossia di Anthony Martial, attaccante francese che ha trovato poco spazio con Mourinho, il quale rappresenterebbe un colpo sensazionale per i nerazzurri, i quali potrebbero annoverare un elemento in grado di apportare qualità nel reparto avanzato, oltre ad essere un’ottima spalla per Icardi.

Nel frattempo, il d.s. Ausilio e il responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, Walter Sabatini, lavorano alacremente per portare sotto l’ombra della Madonnina il tanto agognato terzino sinistro. Il nome che balza in cima alla lista è quello di Dalbert in forza al Nizza. L’operazione dovrebbe concludersi sui 25 milioni di euro, spinta anche dal calciatore che non desidera altro che approdare a Milano. L’unico aspetto che sta rallentando tale arrivo è dovuto dalla volontà del club francese di non disfarsi del terzino brasiliano prima del play off di Champions League. Richiesta, questa, accontentata dall’Inter che abbraccerebbe Dalbert a fine agosto, dopo l’inizio del campionato.

Per il centrocampo, invece, come dichiarato da Sabatini, durante la conferenza stampa di presentazione, avvenuta venerdì scorso, i profili più allettanti sono quelli di Nainggolan e Vidal, anche se per entrambi vigono degli ostacoli. Il centrocampista belga della Roma sta per rinnovare con il club capitolino. Nel pomeriggio di ieri è avvenuto il tanto atteso incontro tra il presidente Pallotta, il calciatore e il suo agente, Alessandro Beltrami. Il “ninja” chiede un rinnovo sino al 2020 con adeguamento economico che lo spinga a guadagnare 5 milioni di euro a stagione. I vertici giallorossi si sono protratti sino a 4,5 mln di euro ma l’orizzonte, in tal senso, appare piuttosto sereno, ragion per cui difficilmente Nainggolan lasci la Capitale, seppur in nerazzurro ritroverebbe un amico e soprattutto un allenatore che stimi particolarmente, ossia Luciano Spalletti. Mentre per quanto concerne Vidal, in questo caso sembri molto più facile convincere il Bayern che non il calciatore.

Il cileno guadagna ben 6 milioni di euro a stagione, annoverando un ingaggio monstre per la società nerazzurra, ed inoltre,nei scorsi giorni, il centrocampista ha fatto sapere di non gradire un ritorno in Italia con addosso la maglia dell’Inter, proprio a causa dei suoi trascorsi nella Juventus. Un eventuale approdo di Di Maria, è stato, invece, bocciato da Walter Sabatini, a causa degli elevati costi inerenti questa operazione, sollevando, altresì, delle perplessità tecnico-tattiche in caso di arrivo dell’argentino. Il mercato dell’Inter deve assolutamente decollare per non spegnere l’entusiasmo di un popolo nerazzurro che crede fortemente nelle possibilità economiche e nell’abilità di una dirigenza Suning facoltosa ed in grado di far tornare il club di corso Vittorio Emanuele a ripercorrere i fasti del passato.