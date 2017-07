Stan Lee celebrato al Chinese Theatre a Hollywood

Lui è il padre della maggior parte dei supereroi che conosciamo e con cui siamo cresciuti e qualche giorno fa è stato celebrato ad Hollywood.

Cosa vi viene in mente se vi dico Stan Lee? Ovviamente, supereroi.

Il creatore di supereroi più famoso di tutti è stato celebrato proprio ieri al Chinese Theatre di Hollywood con una cerimonia in cui ha realizzato l’impronta delle sue mani e dei suoi piedi.

Il fumettista era circondato da tutti i suoi amici in questo giorno importante, anche se non potrà mai essere eguagliato dalla presenza della moglie Joan nel 2011, anno in cui è stata dedicata a Stan Lee una stella nella Walk of Fame. E’ questa, infatti, la prima comparsa in pubblico dopo la morte della moglie.

Vi ricordiamo che Stan Lee ha eseguito un cameo nel nuovissimo film di Spiderman, Spider-man: Homecoming.

Mito degno di essere celebrato per tutto quello che ha realizzato per il suo grande pubblico, può aggiungere un’altro giorno importante alla sua lista.