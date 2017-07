Tema basket nel video per Swish Swish di Katy Perry. Confermato un attore di Stranger Things

Katy Perry ha girato il video musicale di “Swish Swish” ieri (18 luglio 2017). La conferma è arrivata dalla foto e dai video che la cantante pop ha pubblicato la scorsa notte sul suo profilo instagram e sulle storie della stessa piattaforma di social media.

Photos from the backstage of the Swish Swish’s music video #swishswishmusicvideo pic.twitter.com/GBPpS1JgE6

Sul suo profilo Instagram, Katy ha pubblicato un’immagine dove indossa un abito da basket dei Tiger ed è seduta sugli spalti del campo da gioco, tenendo in mano un cartonato dove è ritratta in lacrime.

Su instragram storie, Katy ha pubblicato due video: uno con il giovane attore Gaten Matarazzo e un altro con un altro uomo.

Le voci riguardo al tema che avremo visto nel video di Swish Swish sono state confermate. Il basket sarà il fulcro della clip, dopotutto è uno degli sport più amati in USA.

Backpack Kid, who participed on Swish Swish Live at SNL, posted it on his instagram. He will be on the Swish Swish MV too! pic.twitter.com/2d70Ee08qL

— Katy Perry Updates (@katyspicscom) 19 luglio 2017