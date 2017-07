The O.C. Reunion: ecco perché potrebbe funzionare

Chi non ha amato e venerato questa serie TV talmente tanto da volerne un revival?

Potrebbe esserci, infatti, per The O.C. la possibilità di un revival. Badate bene, nulla è dato per certo, ma nulla toglie che tutto ciò potrebbe davvero accadere.

La serie TV ha esordito nel 2003, quasi in contemporanea con un’altra serie teen, One Tree Hill, e si è conclusa dopo quattro stagione nel 2007, esattamente dieci anni fa.

Come si era conclusa la serie?

La serie si era conclusa con un flashforward che ci portava ad un periodo non definito, in cui Ryan è diventato un costruttore – e, si suppone, possa avere della carne al fuoco con Taylor -, Seth e Summer si sono sposati (per la gioia del loro fandom), Kirsten e Sandy sono tornati a vivere nella loro vecchia casa con la piccola Sophia. Inoltre, c’è la poesia della scena finale che sembra chiudere perfettamente il circolo della serie: infatti, Ryan vede un ragazzino sul muretto che sembra la copia esatta di sè quando viene accolto da Sandy. Ciò è esattamente quello che vediamo nell’episodio pilota della serie dove, appunto, abbiamo un Ryan senza più una famiglia nè una casa che non sa cosa fare e Sandy che lo accoglie a braccia aperte dentro casa sua.

Dunque, un’ipotetica quinta stagione potrebbe proseguire con le vicende dei nostri protagonisti alcuni anni dopo; cosa hanno realizzato nella vita e come sono diventati crescendo.

Perchè fare un revival della serie?

I motivi sono molteplici ma molti di voi, come me, saranno sicuramente di parte:

qui vi metto il video perchè voglio che la cantiate a squarciagola, ripensando a quando, sentendola in TV arrivava l’input al cervello: “Sta iniziando O.C.!”

Tutte le vicende che si sono susseguite nella serie sono molto vicine alla realtà (anche se noi speriamo sempre che nessuno vi prenda a pugni e tenti di uccidervi) per cui tutti i teenager che l’hanno guardata, la guardano e la guarderanno si immedesimeranno talmente tanto da amare alla follia la serie.

Per non parlare del Chrismukkah, dei baci e dei divertenti dialoghi. E poi la casetta in piscina dove ne sono successe di mille colori. Ah, che ricordi…

Cosa ne pensa il cast?

Il cast sembrerebbe entusiasta di questa possibilità: Ben Mckenzie (Ryan Atwood), in un’intervista dello scorso anno, ha parlato in modo affettuoso della serie, definendola una serie senza tempo per via di ciò di cui parla. I drammi adolescenziali, infatti, non mancano mai nella vita di un teenager e questo è uno dei punti di forza della serie, che potrà segnare generazioni future come ha fatto con quelle vissute proprio durante gli “anni di The O.C.”.

Rachel Bilson (Summer Roberts) ha dichiarato di essere aperta ad ogni possibilità. Lo scorso mese, davanti le telecamere del channel E! ha detto: “Sono sempre aperta ad ogni idea. Non so come sarebbe adesso che i nostri personaggi sono cresciuti. Andavano in skateboard sul pontile; adesso non so cosa facciano da trentenni. Ma sarebbe bello vederli di nuovo tutti insieme.”

Peter Gallagher (Sandy Cohen), nel 2013, ha confermato di vedere ancora i membri del cast della serie, dicendo: “Ho visto Ben allo spettacolo di mia figlia l’altra sera. Io e Adam abbiamo cenato insieme l’altra sera.”

C’è una reale possibilità di ritornare sui piccoli schermi?

Probabilmente sì.

Ma bisogna guardare la realtà dei fatti: Ben, come tutti sappiamo, è il personaggio principale della serie TV Gotham. Willa Holland (Kaitlin Cooper) è invece impegnata con le riprese di Arrow. Chi dice, però, che non si possa giungere ad un accordo per effettuare le riprese durante i periodi di pausa delle serie di cui fanno attualmente parte?

Peter Gallagher compare saltuariamente negli episodi della serie Law & Order: Unità Vittime Speciali.

Kelly Rowan (Kirsten Cohen) non è sulle scene dal 2012, anno in cui ha interpretato Jennifer Wade nel film Rufus. Potrebbe, quindi, accettare molto facilmente di rivestire nuovamente i panni di Kirsten.

Adam Brody (Seth Cohen) è impegnato con la nuova serie TV StartUp, la cui trasmissione in Italia è stata affidata ad Amazon Video.

Rachel Bilson fa qualche comparsa nella serie TV Nashville.

Melinda Clarke (Julie Cooper) non sta lavorando a nulla di importante e, infine, Autumn Reeser (Taylor Townsend) sta lavorando con dei contratti che termineranno a breve.

Inoltre, toccherebbe convincere tutti gli altri attori del cast per riuscire a realizzare l’idea di questa reunion.

Per quanto riguarda Chris Pratt (Winchester “Che” Cook), beh, pensiamo sia un pò troppo impegnato in questo momento per poter partecipare alla serie.

Quale network potrebbe mandarla in onda?

Originariamente, la serie era stata mandata in onda dal network Fox, che ha già lavorato a dei revival come X-Files – anch’esso dopo dieci anni – e Prison Break, ma bisogna tenere in considerazione anche Netflix (ovviamente!) – che, nel 2016 ha prodotto e riportato sugli schermi la famiglia Gilmore.

Dunque, The O.C. potrebbe diventare l’asso nella manica di qualsiasi network che voglia raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Speriamo, quindi, che Josh Schwartz decida di rifare un tuffo nel passato facendoci vivere delle nuove avventure con i ragazzi di Newport Beach.