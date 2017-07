Young Sheldon: Annie Potts sarà Nonna Meemaw

Un nuovo importante personaggio farà parte del cast di “Young Sheldon”, si tratta della nonna Meemaw interpretata dall’attrice Annie Potts

La serie tv nata come spin-off della sit-com di successo “The Big Bang Theory” racconterà dell’infanzia di Sheldon Cooper. La storia partirà quando Sheldon avrà 9 anni, ossia il momento in cui si iscrive alle scuole superiori. Date le caratteristiche del prequel, non molti personaggi possono entrare a fare parte della storia di “Young Sheldon“, ma questo non vale per la nonna. Nonna Meemaw è apparsa una sola volta in “The Big Bang Theory”, precisamente nella stagione nove, ma ha subito catturato l’amore dei fan.

Nonna Meemaw, il nuovo personaggio di “Young Sheldon”

Il personaggio della nonna sarà fondamentale nella storia dell’infanzia di Sheldon. Nonna Meemaw, infatti, nonostante le stranezze di suo nipote, farà sentire Sheldon sempre speciale e grato per i suoi “doni”. Una vera e propria nonna in pratica, che stravede per suo nipote e che lo ritiene un bambino unico e speciale. Meemaw sarà una donna texana senza troppi peli sulla lingua, amante dell’alcool e di continuo supporto per suo nipote. Per questo motivo ha un ruolo importante nella storia e nella crescita di Sheldon, che in “The Big Bang Theory” la nomina spesso.

Nella sit-com madre, il personaggio di Meemaw viene mostrato una sola volta, nella nona stagione. In quell’occasione ad interpretarne il ruolo fu l’attrice June Squibb.

Annie Potts sarà la nonna di Sheldon

Per chi non conosce bene Annie Potts, ricordiamo che l’attrice ha interpretato il ruolo di Gigi Stopper nella serie tv “Amiche Nemiche” ed è stata presente anche in un episodio di “Due Uomini e Mezzo”. Nel ruolo della nonna di Sheldon, e qundi madre di Mary Cooper, siamo sicuri che lascerà di certo un segno. Ricordiamo che “Young Sheldon” debutterà negli Stati Uniti il prossimo 25 dicembre 2017.