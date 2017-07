E’ arrivata la fine di The Originals: la quinta stagione sarà l’ultima

Quanto amiamo Julie Plec? “Ma noi non la amiamo“. Esatto.

Sapevamo che, prima o poi, sarebbe arrivata la fine ma non avremmo mai pensato che la notizia potesse arrivare così all’improvviso, quando la quinta stagione di The Originals deve ancora essere girata.

Purtroppo, abbiamo la certezza che la notizia sia vera poichè è stata proprio Julie Plec, sul suo profilo Twitter, a comunicarlo tramite una lettera rivolta ai fan che riporta la frase “aiutateci a dire addio ai Mikealson“. Ha, inoltre aggiunto che “avere il potere di porre fine ad una serie è un dono ma anche un fardello“. Quindi è stata una decisione voluta, proprio come era successo per The Vampire Diaries, conclusosi quest’anno (poco prima della messa in onda della quarta stagione di The Originals) con l’ottava stagione.

“Sto preparando le valigie per il Comic-Con, realizzando che è passato un anno dall’annuncio della fine di The Vampire Diaries. Sembra che questo anniversario sia adatto solo per fare un secondo annuncio di addio:

Quest’anno vi invitiamo ad aiutarci a dire addio a The Originals, che inizierà le riprese della sua quinta ed ultima stagione lunedì.

Avere il potere di porre fine ad una serie è un dono ma anche un fardello. Molte serie non sono così fortunate da poter decidere personalmente il momento della fine. Essere stata in grado di celebrare il compimento di The Vampire Diaries è stata una gioia e un viaggio profondamente emozionante, un lusso datomi da Mark Pedowitz alla CW e da Peter Roth alla WBTV che, come fan stessi, sanno cosa significa quando un fan è in grado di dire davvero addio.

Chiudere uno show è sempre dolce e amaro ma, per me, è stata una vera benedizione aver fatto parte di questa decisione. Voglio che ogni attore reciti la propria ultima scena come i loro personaggi e che li mettano a dormire con grazia e cura. Per tutti gli operai che compiono gli ultimi passi sui set che hanno realizzato, le luci che hanno appeso. Per scegliere la canzone finale o per registrare la scena finale. Per spegnere le luci alla fine dell’ultimo giorno sapendo che possono prendersi un attimo per sentirsi orgogliosi di tutto ciò che hanno creato e per dire addio prima che escano dalla porta per l’ultima volta. E voglio che i fan riescano ad andare avanti insieme a noi.

Quindi, per favore, venite al Comic-Con e noi andiamo avanti con la nostra stagione finale di The Originals. Festeggiate con noi, piangete con noi, venite con noi, guardateci la prossima primavera quando andremo in onda… e sappiate che in uno show che parla di una famiglia immortale che crede nel “Sempre e per sempre” non ci sarà mai davvero un finale della storia…

Con amore,

Julie”

C’è qualcosa di cui possiamo gioire?

Forse si. Le riprese della quinta stagione inizieranno lunedì, come scrive la Plec nella sua lettera, e vedremo anche Candice King nei panni di Caroline Forbes proprio nella season premiere. Sembra, quindi, che l’arrivo di Caroline a New Orleans sia stato pianificato dopo la decisione di terminare la serie.

Una notizia positiva di cui, però, non si sa molto è la produzione di un ulteriore spin-off con protagonista la piccola Hope Mikaelson adolescente. Ma rimane ancora il mistero.

Prepariamo, quindi, i fazzoletti e iniziamo a pensare che quelli che vedremo questo inverno saranno gli ultimi 13 episodi in cui rivedremo la famiglia Mikaelson e compagnia bella.