Insalata di anguria feta e pinoli – Ricetta Estiva

Per chi non teme i contrasti, ma anzi li ama, ecco una ricetta estiva composta da feta, pinoli anguria e menta!

In questi giorni di forte calura dove ogni cosa mi sembra superflua – se non un condizionatore sparato a tutta birra, pavimenti di ghiaccio o una badilata di gelato almeno ogni ora – ho pensato di unire la freschezza dell’anguria con il sapore intenso della feta o più delicato della ricotta salata e il potere nutritivo dei pinoli e degli spinacini. E per i più audaci qualche fettina di cipollotto o cipolla rossa di Tropea. Lo ammetto, questa ricetta estiva sarà una gioia per ogni palato: sorprende, sazia e rinfresca!