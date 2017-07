Milan: Fassone ne sonda tre ma i tifosi sono stregati da Aubameyang

Dopo Bonucci e Biglia per il Milan è corsa verso il mister X in attacco

La campagna acquisti altisonante del Milan è giunta quasi all’epilogo. Dopo gli arrivi in pompa magna di Bonucci e Biglia, ora è tempo per il duo Fassone-Mirabelli di mettere nel mirino l’attaccante da almeno venti/venticinque goal in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alla banda di Montella.

I nomi in lizza sono tre, ossia quelli di Aubameyang, Morata e Belotti, attaccanti dall’indiscusso valore, corteggiati da molti club in questa finestra di mercato. Per quanto concerne la punta gabonese, in forza al Borussia Dortmund, appare al momento alquanto difficile che possa atterrare a Milano, questo perché nelle ultime ore è forte il pressing da parte del Chelsea pronto a versare alle casse del club tedesco ben 74 milioni di sterline. Cifra da capogiro per reperire un elemento in grado di rafforzare notevolmente il reparto avanzato dei Blues, che nella prossima stagione dovranno difendere il titolo di campioni d’Inghilterra, oltre che partecipare all’ambito e prestigioso palcoscenico della Champions League.

Spostando, quindi, il focus su Morata, il centravanti spagnolo potrebbe rispondere alle sirene rossonere, soprattutto ora che è approdato al Milan il suo ex compagno di squadra, nella precedente esperienza alla Juventus, Leonardo Bonucci. L’ex attaccante bianconero, al termine della finale di Champions League, dichiarò che sarebbe tornato in Italia solo per indossare la casacca della Vecchia Signora, smorzando, di conseguenza, l’interessamento da parte della società di via Aldo Rossi. A distanza di più di un mese, però, la situazione in casa Real vede un Morata lontano dalla possibilità di occupare un posto da titolare, in quanto chiuso nelle gerarchie da Benzema, motivo per cui potrebbe decidere di accogliere di buon grado il corteggiamento da parte del “diavolo”. L’ostacolo maggiore per la società rossonera è rappresentato dall’esosa richiesta proveniente dalla casa blanca, ovvero di 90 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, il mercato italiano prende quota ,di ora in ora, l’ipotesi Andrea Belotti. Come ben noto, sul centravanti granata, pende una clausola rescissoria di 100 milioni di euro valevole per le squadre estere, anche se, il presidente Cairo, non pare essere in vena di effettuare sconti sostanziosi nei confronti dei club di casa nostra. Anche se, la scorsa settimana, davanti i suoi uffici di Milano, il patron del Torino, ha dichiarato che a breve si incontrerà con il calciatore per conoscere in maniera più approfondita le sue intenzioni, al fine di comprendere se nutra ancora spiccate motivazioni nell’indossare la casacca granata o meno.

Qualora Belotti dimostrasse di essere attratto dalle sirene di mercato, a questo punto Cairo potrebbe allacciare concretamente dei rapporti con i vertici dirigenziali milanisti, in cerca di un accordo che non obbligatoriamente si fondi su un esborso da 100 milioni di euro. Belotti, nell’anno che conduce ai Mondiali, sarebbe entusiasta di mettersi al servizio della sua squadra del cuore, compiendo il tanto atteso salto di qualità nella sua carriera. Sul fronte uscite, invece, dopo gli addii di Kucka, approdato in Turchia tra le fila del Trabzonspor, e Honda volato in Messico al Pachuca, sono oramai ufficiali i trasferimenti di Bertolacci e Lapadula al Genoa.

Il centrocampista torna sotto l’ombra della Lanterna con la formula del prestito secco, mentre l’attaccante si è aggregato alla squadra di Juric attraverso un prestito di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 11. I prossimi nomi in uscita potrebbero essere quelli di Paletta e Niang, entrambi graditi a Mihajlovic, rientrando nell’affare Belotti, con un’offerta da presentare al Torino da 70 milioni di euro più le due contropartite tecniche sopracitate. Il Milan sta per compiere l’undicesimo colpo di questa faraonica e altisonante campagna acquisti, ossia quello riguardante l’attaccante che farà sognare i tifosi rossoneri, la punta di diamante da mettere a disposizione di Montella per mirare in alto sia in campionato che in Europa.