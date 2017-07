Morto Chester Bennington: il leader dei Linkin Park si è suicidato

Chester Bennington, frontman dei Linkin Park, è morto all’età di 41 togliendosi la vita nella sua residenza di Palos Verdes Estates, a Los Angeles. Il cantante si è suicidato impiccandosi.

Non molto tempo fa, Chester aveva confessato di avere pensieri suicidi a causa degli abusi subiti da piccolo da parte di un uomo.

Lascia sei figli avuti da due mogli.

Lui e Chris Cornell, frontman dei Soundgarden, erano molto uniti e, alla morte di Chris il 18 maggio, Chester gli aveva scritto una lettera in cui esprimeva il suo dolore e la sua ammirazione nei confronti dell’amico. Gli scriveva: “Mi piace pensare che tu abbia detto addio a modo tuo.”

In questa tragedia sembra esserci, però, un filo di “ironia“. Oggi sarebbe stato il cinquantatreesimo compleanno di Chris: che sia stata una coincidenza?

Coincidenza o no, tutto ciò che sappiamo è che adesso sono nuovamente insieme.

Mike Shinoda, pochi minuti fa, ha pubblicato su Twitter il suo dolore:

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) July 20, 2017