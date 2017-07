The Walking Dead 8: rivelata la data di uscita della season premiere

Che siate team Negan o team Rick, prendete un’agenda o un calendario e segnate questa data: 23 ottobre.

E’ stata annunciata oggi la data di uscita della season premiere di The Walking Dead 8 che rispetta le aspettative dei fan; infatti, la serie ha sempre scelto ottobre come mese di lancio di ogni stagione andata in onda.

La serie sarà trasmessa dall’emittente Fox in contemporanea con gli Stati Uniti (la premiere in America è il 22 ottobre), come da tradizione – è, infatti, una delle poche serie TV ad essere trasmessa in Italia contemporaneamente alla trasmissione in America – e l’annuncio arriva dal Comic-Con di San Diego, che si tiene proprio in questi giorni. La serie sarà suddivisa, anche questa volta, in due tranches – la prima partirà, appunto, il 23 ottobre e la seconda a febbraio del 2018; ci aspettiamo, quindi, un mid-season finale degno dei precedenti.

Ecco il poster ufficiale

Alla convention, oltre la data di lancio della prima puntata, è stato mostrato il primo poster promozionale della serie.

Come possiamo vedere qui sopra, il poster mostra in secondo piano tutti i personaggi della scorsa stagione che ritroveremo, senza alcun dubbio, anche nell’ottava stagione, alleati per sconfiggere il nemico comune: Negan. Punto focale del poster è lo scambio intenso di sguardi tra Negan e Rick che si trovano ai lati dell’immagine, preludio di una guerra sicuramente sanguinosa.

E’ stato confermato da Scott Gimple, produttore della serie, che questa guerra sarà cruenta e che una delle due fazioni dovrà prevalere sull’altra, che ci sia la morte di uno dei due capi o una grande umiliazione: o Rick o Negan, o bianco o nero. Niente più vie di mezzo.

Le sorti di Rick sono state predette dalla settima stagione che lo vedeva in netto svantaggio rispetto a Negan, il quale era sempre un passo avanti allo sceriffo.

Ma, in The Walking Dead, tutto può succedere e potremo conoscere il destino dei personaggi solo a partire dal 23 ottobre. Iniziate il conto alla rovescia.