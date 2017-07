Di cosa parla Back To You, la canzone di Louis Tomlinson & Bebe Rexha. Guarda il video girato a Doncaster e leggi il testo del brano

Louis Tomlinson & Bebe Rexha in Back To You creano un bel connubio

Ritorno da te, è questa la traduzione in italiano di Back To You, la nuova canzone di Louis Tomlinson con la collaborazione della brava Bebe Rexha.

La voce di Bebe sembra quella di Ellie Goulding in questo brano, mentre la voce di Louis ricorda molto quella di Justin Bieber. Ok, ora chiudete gli occhi e provate ad immaginare una collaborazione super tra Justin Bieber ed Ellie Goulding. Beh, riapriteli… perché gli interpreti sono diversi, ma il risultato è ugualmente super.

Ebbene si, sono rimasto felicemente sorpreso da questo singolo. Onestamente avevo zero aspettative per questa canzone; pensavo che sarebbe stato un fallimento ma mi ero sbagliato. Louis non poteva commettere anche questo errore e stavolta sono sicuro che promuoverà al meglio questo singolo, che probabilmente, sarà anche il brano leader del primo album da solista dell’ex cantante degli One Direction.

Back to You è stato pubblicato ufficialmente in tutto il mondo il 21 luglio 2017, ed è il più recente lavoro estratto dall’album di Louis con la Epic Records.

Louis Tomlinsn in una foto per la canzone Back To You

Di cosa parla Back To You?

I testi – che potete leggere qui sotto – raccontano la storia di un ragazzo e di una ragazza che chiaramente non stanno affrontando il periodo più roseo della loro relazione, ma c’è da dire che non possono vivere l’uno senza l’altra.

Bebe Rexha apre la canzone con il primo versetto, e si rivede anche nel ritornello. Louis arriva nel secondo versetto. All’inizio pensavo tra me: “Ma Back To You è una canzone di Bebe Rexha o Louis Tomlinson?” Louis non si sente per quasi un minuto, ma poi appare magicamente e signori, fa anche un gran lavoro. Tra le due voci “però” ho preferito quella di Bebe, mi sembrava più affine alla produzione.

La canzone è stata scritta a Louis e devo dire che il testo è molto emotivo. Non riesco a trovare molti difetti a questo brano… quindi godiamocelo appieno. Sono sicuro che conquisterà le vette delle classifiche di vendita.

Video Musicale di Back To You

Girato nella città inglese di Doncaster, la città natale di Louis, il video musicale per “Back to You” ci mostra Louis Tomlinson in compagnia di Bebe Rexha. I due vagano per le strade di questa città tetra e cantano in mezzo al campo di calcio della squadra in cui ha investito dei soldi lo stesso Louis. Bebe mostrerà la sua straordinaria bellezza in questo video musicale e Louis mostrerà i suoi bei occhi blu alle fan. Il video è molto semplice ma racconta in modo personale Louis e completa benissimo il quadro relativo al brano, che surclassa la prima canzone che Tomlinson aveva creato con Steve Aoki.

I know you say you know me, know me well

But these days I don’t even know myself, no

I always thought I’d be with someone else

I thought I would own the way I felt, yeah…

[Pre-Ritornello: Bebe Rexha]

I call you but you never even answer

I tell myself I’m done with wicked games

But then I get so numb with all the laughter

That I forget about the pain

[Ritornello: Bebe Rexha]

Whoah, you stress me out, you kill me

You drag me down, you fuck me up

We’re on the ground, we’re screaming

I don’t know how to make it stop

I love it, I hate it, and I can’t take it

But I keep on coming back to you

[Verso 2: Louis Tomlinson]

I know my friends they give me bad advice

Like move on, get you out my mind

But don’t you think I haven’t even tried

You got me cornered and my hands are tied

[Pre-Ritornello: Louis Tomlinson & Bebe Rexha]

You got me so addicted to the drama

I tell myself I’m done with wicked games

But then I get so numb with all the laughter

That I forget about the pain

[Ritornello: Louis Tomlinson]

Whoah, you stress me out, you kill me

You drag me down, you fuck me up

We’re on the ground, we’re screaming

I don’t know how to make it stop

I love it, I hate it, and I can’t take it

But I keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you

[Ponte: Louis Tomlinson]

And I guess you’ll never know

All the bullshit that you put me through

And I guess you’ll never know, no

[Pre-Ritornello: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]

Yeah, so you can cut me up and kiss me harder

You can be the pill to ease the pain

‘Cause I know I’m addicted to your drama

Baby, here we go again

[Ritornello: Bebe Rexha & Louis Tomlinson]

Whoah, you stress me out, you kill me

You drag me down, you fuck me up

We’re on the ground, we’re screaming

I don’t know how to make it stop

I love it, I hate it, and I can’t take it

But I keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you (back to you)

Oh, no, no, I just keep on coming back to you

Back to you

I just keep on coming back to you

Traduzione in italiano del testo di Back To You

So che dici di conoscermi, di conoscermi bene

ma in questi giorni non conosco bene nemmeno me stessa, no

ho sempre pensato che sarei stata con qualcun altro

pensavo che avrei avuto controllo delle mie sensazioni, si

Ti chiamo ma tu non rispondi mai

Ho smesso di fare stupidi giochetti

anche se poi tutte quelle risate mi rendono insensibile

e mi dimentico del dolore

Tu mi stressi, mi uccidi,

mi trascini giù, mi incasini

siamo a terra, stiamo urlando

non so come fermare questa sensazione

mi piace, la odio, e non riesco a sopportarla

ma continuo a tornare da te

Conosco i miei amici, mi danno cattivi consigli

più avanti, toglitela dalla mente

ma non pensi che io ci abbia mai provato?

mi hai messo in un angolo con le mani legate

Mi hai reso così dipendente dai casini

e mi dico di averne abbastanza di questi stupidi giochetti

ma poi tutte queste risate mi rendono insensiibile

e mi dimentico del dolore

Tu mi stressi, mi uccidi,

mi trascini giù, mi incasini

siamo a terra, stiamo urlando

non so come fermarlo

mi piace, lo odio, e non riesco a sopportarlo

ma continuo a tornare da te

Si così tu mi prendi e mi baci in modo più passionale

tu puoi essere la pillola per lenire il dolore

perché io so che sono dipendente dal tuo casino

caro, ecco che ricominciamo

Tu mi stressi, mi uccidi,

mi trascini giù, mi incasini

siamo a terra, stiamo urlando

non so come fermarlo

mi piace, lo odio, e non riesco a sopportarlo

ma continuo a tornare da te

oh no no io continuo a tornare da te (tornare da te)

oh no no io continuo a tornare da te

tornare da te

continuo a tornare da te