Le dichiarazioni di Urbano Cairo sulla cessione del “gallo” Belotti

Belotti, Benassi e Iago Falque si abbracciano durante la gara vinta dal Torino contro il Chievo per 2 a 1 nella giornata del 26 novembre 2016.

Il presidente Urbano Cairo smorza le voci di mercato sul “gallo” Belotti

Cairo versione pompiere. Giunto nel pomeriggio di ieri presso il ritiro dei granata, a Bormio, per assistere alla seconda uscita stagionale contro l’Olginatese, test amichevole vinto per 3-1 dalla banda di Mihajlovic, il patron del Toro ha approfittato per incontrare l’intera squadra e soprattutto rispondere ai giornalisti in merito alle voci di mercato che circolano attorno a Belotti.

Il numero uno del Torino è stato chiaro, ribadendo che sul “gallo” vi sia una clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida per le squadre estere. Per quanto concerne le compagini italiane, accennando un sorriso sornione, Cairo sottolinea che per portare via Belotti dall’ombra della Mole occorrerà sborsare ben più di 100 milioni di euro, raffreddando, a questo punto, le voci di un interessamento da parte del Milan.

Inoltre, ha aggiunto, che il calciatore ha tanta voglia di continuare, almeno per un’altra stagione, con la maglia granata addosso, nonostante abbia un contratto fino al 2021, rivestendo il ruolo di leader in campo, giocandosi a pieno tutte le chances a disposizione nell’anno che condurrà ai Mondiali in Russia. Tra l’altro il presidente ha annunciato la possibilità che Belotti indossi la fascia da capitano, rappresentando a pieno le vesti di protagonista indiscusso all’interno della banda di Mihajlovic. Per quanto riguarda l’ammiccamento da parte del Milan, la prima offerta presentata dal club di via Aldo Rossi, è stata rispedita al mittente, ossia di 40 milioni di euro più le contropartite tecniche di Niang e Paletta.

Cairo ha ribadito che occorrerà, eventualmente, alzare di gran lunga la parte economica, anche se ci tiene a sottolineare l’intenzione sua, dei vertici societari e del tecnico di non voler lasciar partire il “gallo”. Per quanto concerne Belotti, il calciatore non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, piuttosto vi è stata solo una stretta di mano , sul campo di allenamento, con il presidente Cairo, ma quest’ultimo ha affermato, davanti ai microfoni dei giornalisti, che il centravanti abbia la seria intenzione di continuare con il progetto granata, provando a ripetere, o addirittura migliorare, quanto di ottimo compiuto nella scorsa stagione.

Il numero nove granata, nel frattempo, continua a dimostrarsi come sempre utile ed efficace per la squadra, avendo siglato un goal e collezionato due assist durante l’amichevole contro l’Olginatese, evidenziando sin da subito uno stato di forma invidiabile. Sfumata l’ipotesi Manchester United che ha messo a segno il colpo Lukaku, tramontata l’idea Chelsea dopo l’arrivo di Morata, per il Milan sarà assai arduo sferrare il colpo decisivo per il “gallo”, in quanto Cairo pare non essere in vena di effettuare sconti e soprattutto vorrà, ancora per una stagione, fare leva sul miglior centravanti italiano in circolazione.