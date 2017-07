La Juve ha preso Bernardeschi. Ecco chi sono gli altri obiettivi

Juventus: si stringe per Bernardeschi. Fari puntati su Emre Can

Ore calde in casa Juventus. Mentre la squadra è volata negli Stati Uniti in vista dell’International Champions Cup, negli uffici di Milano, siti in corso Matteotti, l’a.d. Marotta e il d.s. Paratici, nella giornata di ieri, hanno incontrato l’agente di Federico Bernardeschi, l’avvocato Beppe Bozzo. Tale appuntamento è durato più di tre ore, in quanto vi siano ancora alcuni aspetti da limare al fine di giungere alla tanto attesa fumata bianca. Secondo alcune indiscrezioni, tale affare tra il club bianconero e la società viola si aggiri sui 45 milioni di euro come base fissa, a cui vanno aggiunti dei bonus.

La Fiorentina ne vorrebbe inserire da 5 milioni di euro ed anche piuttosto realizzabili, in base alle presenze in campo, numero di goal e assist forniti, mentre la Juventus, punta i piedi, provando a non muoversi dall’idea di fare leva su un paio di bonus, tra l’altro,dalla non facile concretizzazione. Nel frattempo, il calciatore, ieri, non si è presentato presso il ritiro della Viola a Moena, inviando un certificato medico dovuto ad una gastroenterite acuta che richiederà quattro giorni di riposo.

La banda di Pioli si allenerà in Trentino sino a domenica, poi il tecnico ha indetto due giorni di riposo, per riprendere i lavori mercoledì 26 luglio, ma di sicuro, per quella data, Bernardeschi sarà già un nuovo calciatore della Juventus. Inoltre, il centrocampista natio di Carrara, ha smentito, altresì, le presunte dichiarazioni rilasciate dal padre, in cui sosteneva di essere orgoglioso del passaggio di suo figlio Federico alla Vecchia Signora, ricalcando il percorso professionale, compiuto molti anni fa, da un campione di assoluto prestigio come Roberto Baggio, il quale, nell’estate del 1990, tra mille polemiche e sussulti popolari, si trasferì dalla Fiorentina agli acerrimi nemici della Juventus. La dirigenza bianconera, però, non arresterà qui la campagna acquisti di rafforzamento.

Una volta archiviato l’affare Bernardeschi, sarà tempo di mettere nel mirino un mediano che possa rafforzare ulteriormente tale zona di campo. Al momento salgono le quotazioni del tedesco Emre Can, di proprietà del Liverpool. Il suo contratto con il club inglese scadrà nel 2018, motivo per cui il duo Marotta-Paratici sia fortemente tentato a dare l’assalto a questo centrocampista forte fisicamente e qualitativamente valido. I Reds valutano Emre Can 25 milioni di euro e sarebbero disposti a cederlo se prima riusciranno a mettere a segno il colpo Naby Keita proveniente dal Lipsia. Non è sfumata, altresì, l’ipotesi Matic, considerando che il centrocampista serbo non sia stato convocato da Conte per quanto concerne la tournée in occasione dell’International Champions Cup.

Il calciatore è un pupillo di Allegri, visto che lo ha inseguito anche nella scorsa estate. Ovviamente il Chelsea non è in vena di effettuare sconti, valutandolo 45 milioni di euro. Resta sempre viva l’idea N’Zonzi, anche se nelle ultime settimane i contatti tra Juventus e Siviglia si siano nettamente affievoliti. Il punto cruciale al fine di imbastire tale trattativa è sempre il seguente: il presidente degli andalusi, Josè Castro, chiede il pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro in un’unica soluzione, pretesa, questa, che ha frenato l’avanzata della dirigenza bianconera. Sullo sfondo rimane Matuidi, ma anche in questo caso la dirigenza del Paris Saint Germain non appare disposta ad andare incontro alle esigenze della Juventus, facendo in modo di trattenere il calciatore francese tra le propria fila. Marotta e Paratici tenteranno di far leva sull’opera di mediazione dell’agente del calciatore, Mino Raiola, ma non è detto che ciò possa bastare per ottenere la tanto attesa fumata bianca.