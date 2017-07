Saw Legacy: ecco il trailer del nuovo film sull’Enigmista

Nonostante fosse arrivata la fine, non ne avevamo ancora abbastanza e speravamo con tutti noi stessi che un altro film saltasse fuori. Dopo 7 anni il sogno si realizza e, a pochi mesi di distanza dall’uscita nei cinema, ecco il trailer di Saw: Legacy.

27 ottobre.

E’ questa la data di uscita di Saw: Legacy, ottavo capitolo della saga di Saw, nelle sale cinematografiche americane. Ci si prepara, dunque, a passare un Halloween insieme alle punizioni di Jigsaw nei confronti di chi non ha condotto una vita molto esemplare.

A quanto pare, in Italia dovremo attendere solo qualche giorno in più degli Stati Uniti perchè sembra che la data di uscita sia stata fissata per il 31 ottobre. Se così fosse, credo che troveremo più gente nei cinema che alle feste di Halloween.

Chi è adesso Jigsaw?

Quello che ci si chiede è: chi è adesso Jigsaw? John Kramer, colui che ha dato inizio a tutto, è ormai morto da un decennio ma gli strani e raccapriccianti omicidi continuano. Riuscirà la polizia a trovare il colpevole con la maschera da maiale?

Ma, bando alle ciance, vi lascio al trailer del film che vi farà morire dalla voglia di vedere un altro capolavoro prodotto da Mark Burg e Oren Koule.

“Sapete cosa succederà se non seguiamo le regole.”

Si, noi lo sappiamo benissimo.