Testo di Inside Out, la canzone che Camila Cabello ha fatto debuttare nello show di Bruno Mars. Ascoltala qui in anteprima

Una foto di Camila Cabello, ex membro delle Fifth Harmony.

Camila Cabello presenta la nuova canzone Inside Out nello show di Bruno Mars

Camila Cabello ha eseguito il suo primo lavoro come apripista del “24K Magic World Tour” di Bruno Mars, ieri sera (20 luglio 2017) presso il SAP Center di San Jose, in California. L’ex star delle Fifth Harmony – ora si odiano a morte – accompagnerà il cantante hawaiano nel Nord America fino al 22 agosto. Si tratta di una grande occasione per Camila, e lei si è impegnata per non deludere i fan di Bruno. Guardatela qui sotto mentre canta la nuova canzone Inside Out:

Camila Cabello ha eseguito una setlist di 7 canzoni la scorsa notte. Ha cantato tutte le canzoni da solista che abbiamo sentito finora, tra cui “Know No Better” e “Bad Things“, ed ha fatto debuttare anche una nuova traccia dal titolo “Inside Out“.

A dire il vero questa canzone – almeno in live – non mi ha entusiasmato come le precedenti estratte dall’album “The Hurting, The Healing, The Loving”. Sicuramente non come I Have Questions, la mia preferita in assoluto di questo disco. Magari la versione in studio sarà diversa, chissà. Qui sotto trovate il testo di Inside Out, almeno una parte di quello che siamo riusciti a estrarre:

Testo di Inside Out

Cause I wanna love you inside out

Wanna love you inside out

Baby, give it to me, no talk

I wanna love you inside out

I wanna love you inside out

Show me what you

I don’t want to

Cause I wanna love you inside out

[Verso 1]

Look at the bright side

You’re on the right side

You’re the best of the best, yeah

I’m talking all time

I’m talking worldwide, worldwide

Cause once you wear my love

It won’t ever be enough, ever be enough

[Ritornello]

Cause I, I wanna love you inside out

Wanna love you inside out

Baby, give it to me, no talk

I wanna love you inside out

I wanna love you inside out

Show me what you

I don’t want to

Cause I wanna love you inside out

[Vers0 2]

Grew up on south of Miami

That’s where I was when you found me

Thought that you could go on without me

Now you can’t see you without me

Oh my my, oh my my

Once you wear my love

It won’t ever be enough

[Ponte]

Latinos!

De Miami a México

Esta cosa se prendió

If you love me

[Ritornello]

Cause I wanna love you inside out

Wanna love you inside out

Baby, give it to me, no talk

I wanna love you inside out

I wanna love you inside out

Show me what you

I don’t want to

Cause I wanna love you inside out