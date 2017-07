5 consigli su come preparare la valigia perfetta

La valigia perfetta non è impossibile da fare.

L’estate è ormai arrivata e tutti noi sappiamo cosa significa. Riuscire a preparare la valigia perfetta! Non è impossibile evitare che i nostri indumenti diventino carta straccia, e per aiutarvi ho qualche piccolo consiglio.

Prima cosa, controllare il meteo. Che siano due giorni o una settimana dobbiamo essere pronti a tutto. Anche a un’acquazzone imprevisto!

Seconda cosa, di solito ancora prima di tirare fuori la valigia dall’armadio, mi preparo una piccola lista in cui segno tutti i cambi che intendo portarmi dietro, compreso il numero di paia di scarpe.

Terza cosa. Se vostra mamma quando eravate piccoli vi ha insegnato a piegare correttamente gli abiti e metterli in valigia, dimenticate tutto. Non entrerà mai quello che vorreste portarvi dietro se non li “arrotolate”. Avete letto bene, ho scritto “arrotolate”. E’ un metodo molto utilizzato per chi non ha mai abbastanza spazio per tutto quello che si vorrebbe portare, come me, e impedisce che si spiegazzi tutto.

Quarto, la composizione della valigia. La prima cosa che dovete mettere, prima ancora dei vestiti, ai lati della valigia sono le scarpe. Se entrano quelle siete a cavallo!

Quinta cosa ma non meno importante, sono gli spazi vuoti che rimarranno alla fine. In quegli spazi metteteci i costumi da bagno, non si spiegazzano e possono essere facilmente piegati per far modo che entrino negli spazietti più piccoli!

Questi sono i trucchetti che in genere utilizzo io.