Bernardeschi alla Juve: ecco quanto è stato pagato e quanto guadagnerà

Federico Bernardeschi, ex numero 10 della Fiorentina.

Bernardeschi è un nuovo calciatore della Juventus

Dopo una lunga telenovela è giunta la tanto attesa fumata bianca. Nel primo pomeriggio di ieri si è concretizzato il passaggio in bianconero di Federico Bernardeschi. L’ex calciatore della Fiorentina, giungerà a Torino domani, mentre lunedì si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito presso il J Medical. Il centrocampista, natio di Carrara, a seguire firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.

Portate a compimento le varie formalità, non è escluso che possa raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra, attualmente negli Stati Uniti, impegnati nella tournée dell’International Champions Cup. Juventus e Fiorentina, invece, hanno trovato l’accordo sulla base di un’operazione da 40 milioni di euro, più l’inserimento di una clausola consistente la possibilità che il club gigliato possa incassare il 10% da una futura rivendita, con un tetto massimale di 5 mln di euro.

Quindi è stato arginato l’ostacolo riguardante i bonus, motivo del contendere durante tale trattativa, che aveva fatto ritardare di gran lunga la definitiva fumata bianca. Il calciatore lascia Firenze sotto un clima di contestazione e subbuglio nei suoi confronti. Come ben noto, giovedì scorso, il calciatore non si è presentato al ritiro viola di Moena, inviando un certificato medico in cui attestava una gastroenterite acuta, patologia, questa, che richiedeva quattro giorni di assoluto riposo, guarda caso il lasso di tempo adatto per approfittare del rompete le righe che Stefano Pioli concederà alla sua squadra, dopo gli allenamenti di domenica, visto che lunedì e martedì saranno due giorni di riposo. Mercoledì 26 luglio Bernardeschi, quindi, non arriverà a Moena ma quasi certamente sarà in volo verso gli USA per abbracciare Buffon e compagni.

Nelle scorse settimane era stato esposto uno striscione fortemente offensivo nei suoi riguardi, all’esterno dello stadio Artemio Franchi di Firenze, così come, nella giornata di ieri, ne sono comparsi alcuni dove non veniva perdonato il comportamento dell’ex numero dieci viola, desideroso di approdare alla Juventus, nemica storica della Viola. A tratti è apparso di rivivere quanto accadde nel maggio 1990, in occasione del passaggio in bianconero di Roberto Baggio. In quel caso ci furono episodi di guerriglia urbana a Firenze, sussulti popolari, ed anche adesso, il leit-motiv è pressoché simile. Al centro del mirino non solo Bernardeschi, tacciato di essere un “traditore” ma anche la dirigenza viola, con in primis il direttore generale Pantaleo Corvino, reo di non opporsi minimamente alla cessione dei pezzi pregiati, con il concreto rischio di veder ridimensionati gli obiettivi della Viola nella prossima stagione.

Spostando il focus nel quartier generale bianconero, per Massimiliano Allegri l’arrivo di Bernardeschi, rappresenterà un tassello dall’ elevato prestigio, essendo uno dei migliori talenti italiani nel ruolo di trequartista, in grado di cambiare l’esito di una partita, in base alle sue giocate di classe miste ad imprevedibilità.

Ora bisognerà capire se il suo ruolo sia quello di esterno a sinistra nella linea a tre a ridosso di Higuain, consentendo a Mandzukic di riposare di tanto in tanto, oppure se possa essere considerato un vice-Dybala di lusso, prediligendo particolarmente una posizione alle spalle del “pipita”. Sarà compito di mister Allegri ottimizzare le caratteristiche e le risorse che metterà a disposizione Bernardeschi, talento sopraffino chiamato al definitivo salto di qualità.