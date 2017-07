Lotito show: ecco le sue verità su Keita e Milinkovic-Savic

Keita Balde esulta dopo aver segnato il goal del pareggio contro il Napoli al San Paolo, nella partita del 5 novembre 2016. Credits: SS Lazio

Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ruba la scena nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.

Il patron capitolino, giunto in Trentino nella serata di giovedì, ha assistito, ieri pomeriggio, all’allenamento della squadra, dispensando saluti ed abbracci ai componenti dello staff e ai calciatori. Intercettato dai microfoni di Premium Sport, il presidente biancoceleste non si è sottratto alle domande su Keita, Milinkovic-Savic e sui possibili scenari futuri di mercato.

Sull’attaccante senegalese, al centro di svariate trattative durante questa sessione, Lotito ha dichiarato: “ Keita? Non ho avuto colloqui con lui. Non mi occupo di mercato, per quello c’è Tare. Chi non è contento di stare alla Lazio può portare un’offerta congrua al suo valore ed andare via. Per lui sono arrivate delle offerte, qualcuna l’abbiamo accettata, ora dipenderà dalla volontà del calciatore. Noi non commetteremo più gli errori del passato: se qualcuno vuole andare via, vada pure. Non esisteranno altri casi Pandev. Non saremo impreparati, se parte qualcuno lo rimpiazzeremo come abbiamo già fatto”. Spostando, poi, l’attenzione sui nuovi possibili obiettivi in attacco, il patron della Lazio aggiunge: “ Bacca? Mi piace avere una squadra competitiva. Non è detto che lui lo sia per la Lazio, dipende da diversi fattori.

Anni fa non ho venduto diversi giocatori ma credo di aver sbagliato. Chi non vuole stare nella Lazio può andarsene perché questa squadra non è un punto di partenza, ma d’arrivo”. A seguire non si è sottratto su un quesito inerente Kolarov, vecchia conoscenza biancoceleste, fresco d’approdo in giallorosso. A tal proposito Lotito si è così espresso: “Kolarov? Ho un buon rapporto con lui: mi ha chiamato più volte con nostalgia. Va alla Roma? Noi siamo coperti su quella fascia”. Infine non lesina rivelazioni sensazionali riguardanti il centrocampista serbo Milinkovic-Savic, affermando di aver rifiutato un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, ritenendo il calciatore incedibile.

Secondo alcune indiscrezioni parrebbe che tali proposte siano giunte da Juventus e Inter e che addirittura l’esborso economico si attestasse sui 70 milioni di euro. A conclusione di questa intervista, Lotito ha poi confermato che De Vrij, pezzo pregiato della retroguardia biancoceleste, non sia affatto sul mercato. Il numero uno della Lazio, come sempre mai banale ed arguto, ha fatto chiarezza su ciò che saranno i movimenti in uscita e in entrata in casa capitolina. Su Keita, il discorso è alquanto chiaro: il calciatore, coadiuvato dal suo agente Roberto Calenda, o porta sul tavolo della dirigenza un’offerta congrua alle richieste del club biancoceleste, oppure difficilmente lascerà Roma, con il serio rischio di disputare una stagione in tribuna, nelle vesti di separato in casa.

Per l’attaccante senegalese, Lotito chiede non meno di 30 milioni di euro, al massimo 25 più 5 di bonus, motivo per cui la proposta dell’Inter di mettere sul piatto 22 mln con l’aggiunta di 3 di bonus, sia stata rispedita al mittente, non risultando affatto convincente. Il calciatore vorrebbe approdare alla Juventus, ma al momento dalla Vecchia Signora non è giunta nessuna offerta concreta e soprattutto congrua al fine di dare un’accelerata a tale idea di mercato.

Il presidente biancoceleste non è in vena di effettuare sconti né tantomeno di intendere la Lazio come un supermarket da cui attingere i migliori elementi. Il suo progetto è ambizioso e come spesso accade, trattare con lui è tutto tranne che una semplice e pura formalità.