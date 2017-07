5 Errori Beauty Da Non Fare D’Estate,

Caldo, sole e sudore ci mettono in difficoltà e modificano le nostre abitudini beauty… Ecco gli errori da non commettere in estate!

Non c’è bisogno di modificare il proprio beauty, ma semplicemente avere alcune accortezze. In questo post vi parlerò dei 5 errori beauty estate più comuni e da tenere bene a mente per stare in vacanza.

1 Saltare l’idratazione.

Anche se fa caldo e abbiamo la sensazione che la nostra pelle non necessiti di idratazione, saltare lo step della crema idratante è uno degli errori beauty estate più gravi, e deleteri per la nostra pelle.

2 Attente allo smalto.

Non solo con skincare e make-up, d’estate occorre fare attenzione anche con lo smalto.

Avete mai notato che lo smalto tende ad ingiallire con il sole? I raggi solari hanno purtroppo la colpa di rendere le unghie smaltate giallognole, soprattutto quando si tratta di colori chiari, perlati o soprattutto trasparenti.

Scegliete tonalità accese e estive.

3 Attente anche ai capelli.

D’estate anche i capelli richiedono risentono dal caldo e dai raggi ultravioletti del sole. Se avete i capelli tinti o decolorati. C’è il rischio di tornare dalle vacanze con degli indesiderati riflessi… verdi!

Quindi attente.

4 Continuare ad usare prodotti per la skincare.

Può essere una scocciatura dover comprare e mettere da parte dei prodotti solo per quando siamo abbronzate, ma è così.

Se vi abbronzate facilmente sapete bene che anche solo dopo un paio di giorni al mare, o sotto il sole, il fondotinta o il correttore che magari avevate appena preso non vanno più bene per il vostro incarnato.

Il rischio è di creare un incarnato spento e grigio.

5 Usare il profumo in spiaggia.

Un altro prodotto che rischia di avere effetti spiacevoli con il sole è il profumo, alcuni profumi possono formare sulla pelle delle macchie!

La soluzione è scegliere fragranze senza alcol e senza essenze fotosensibilizzanti, come bergamotto, limone e lavanda. In questo modo il rischio macchie è scongiurato.