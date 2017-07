Bonucci svela i motivi che lo hanno portato a lasciare la Juve

Bonucci torna a parlare di Juventus e le parole non sono dolci

Giunta la firma ufficiale sul contratto ed anche il debutto con la maglia rossonera nell’amichevole disputata contro il Bayern Monaco, in occasione dell’International Champions Cup, per Leonardo Bonucci è tempo di guardare al futuro, con rinnovati stimoli e tanta fiducia, calandosi completamente in questa nuova realtà.

Il numero di maglia sarà sempre il 19, che rappresenta per lui un qualcosa che vada ben oltre il calcio, ma cambiano i colori, che adesso saranno il rosso e il nero, simboli di una nuova sfida professionale. Bonucci nuovo capitano del Milan che dovrà guidare con la sua esperienza e forte del palmares personale una squadra totalmente rivoluzionata ma molto ambiziosa. È tempo di guardare avanti, ma il difensore, natio di Viterbo, non si sottrae dinnanzi ad alcune domande, inevitabili, riferite al suo recente passato a tinte bianconere.

Dal quartier generale di Guangzhou, Bonucci ha tracciato le linee generali in merito al suo addio dalla Juventus, affermando:

“La vita è fatta di cicli che si aprono e si chiudono. Diciamo che nell’ultima parte della stagione il legame si è affievolito da entrambe le sponde ed abbiamo deciso in accordo di allontanarci. Negli ultimi mesi si è sgretolato qualcosa e cambiare è stata la conseguenza. Per dare il 100% devo sentirmi importante, cosa che oramai succedeva a fasi alterne. Anche i matrimoni più belli a volte finiscono. Alla Juve ho dato tanto e ho ricevuto tanto. Per me non è stata una scelta facile. Ma il rapporto era arrivato alla conclusione, da parte di entrambi non c’era più la voglia di continuare insieme. Però devo dire che per come è finita, ne siamo usciti tutti bene: io, la Juve e il Milan. Allegri? Con lui ho avuto un rapporto alla luce del sole, ho giocato tanto e se è così, perché sono stato considerato importante. Avere discussioni durante gli anni è normale, e io sono uno diretto che dice sempre la verità. Ma con lui non ho avuto alcun tipo di problema. Poi, è ovvio che alcune situazioni portino a delle conseguenze e ognuno si prende le sue responsabilità”. Riavvolgendo il nastro dei ricordi sulla fatidica esclusione di Oporto, il difensore rossonero dichiara: “ E’ successo qualcosa anche prima. Per me quella è stata la goccia, ma piccole discussioni ce ne erano già state. Quella è stata la goccia finale che ha fatto traboccare il vaso. Poi ho accettato le decisioni per il bene della squadra, non mi sento né un traditore né un mercenario. Se dovessero fischiarmi devono sapere che, così come gli insulti che ricevevo in bianconero mi caricavano, sarà così anche nel caso mi fischieranno allo Stadium”.

Queste le parole di Leonardo Bonucci, questa la sua verità riguardante il clamoroso ed inaspettato addio dalla Juventus. Il battibecco furioso con Allegri durante la gara di campionato contro il Palermo, la successiva esclusione nella sfida di Champions con il Porto, il fatto di non sentirsi più perno centrale nello scacchiere tattico dell’allenatore bianconero, ha fatto sì che si consumasse questo divorzio che ha accesso il calciomercato estivo nel nostro Paese.