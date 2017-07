Box Office USA: Dunkirk incassa 50,5 milioni di dollari

Dunkirk domina il box office all’apertura mentre Valerian è un flop

“Dunkirk” e “Girls Trip” hanno confermato le attese al box office USA, mentre “Valerian e la città dei mille pianeti” sembra destinato ad essere un enorme flop.

Ma cominciamo con quelli che hanno debuttato bene. La pellicola ambientata nella seconda guerra mondiale di Warner Bros e diretta da Christopher Nolan sta andando fortissimo nel weekend di apertura, incassando 50,5 milioni di dollari in 3.720 località. Nonostante il grande budget associato al film, si tratta di un buon numero considerando che dovrebbe guadagnare circa 150 milioni in totale sino a settembre… in Italia uscirà a fine Agosto.

I critici sono innamorati della rappresentazione di Nolan della battaglia reale di Dunkirk. Le loro recensioni hanno attribuito al film una media del 92%.

“Dunkirk” include nel suo cast: Kenneth Branagh, Mark Rylance e Tom Hardy. Ma non sono solo loro i protagonisti, perché anche i nuovi arrivati si sono comportati bene: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden e Harry Styles.

Anche in un week-end affollato, “Girls Trip” sta rompendo la maledizione delle commedie del genere, incassando 30 milioni di dollari circa in 2.591 località. Questa è la più grande apertura per una commedia nel 2017.

“Girls Trip” segue un quartetto composto da Regina Hall, Queen Latifah, Tiffany Haddish e Jada Pinkett Smith.

Nel frattempo, “Valerian“, l’adattamento di Luc Besson, sembra un vero e proprio flop. L’epic sci-fi dovrebbe piazzarsi in quinta posizione il fine settimana incassando circa 17 milioni di dollari da 3.553 località. Questo è un brutto risultato per un film costato un occhio della testa.

Per parlare di un film che festeggia un traguardo, “Wonder Woman” è ufficialmente il film più ricco dell’estate, a partire da questo fine settimana, con oltre 389 milioni di dollari messi in tasca.