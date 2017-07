Da “Memento” a “Dunkirk”: i 10 film di Christopher Nolan

E’ uno dei registi più acclamati del cinema e tutti i suoi film hanno riscosso un grandissimo successo. Ecco la classifica dei 10 film di Christopher Nolan.

E’ inevitabile, quando si parla di grande cinema, parlare di un regista del calibro di Christopher Nolan che, con la sua immensa bravura, è riuscito a creare delle grandi opere d’arte cinematografica.

Ecco a voi la classifica dei suoi 10 film dal peggiore al migliore.

10 – Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (2012)

E’ l’ultimo episodio della saga di Batman targato Christopher Nolan ma, purtroppo, bisogna dire che non è all’altezza dei suoi predecessori. Nonostante ciò, però, il film è un ottimo finale per la saga, con Tom Hardy nel ruolo dell’arcinemico di Batman, Bane, e Anne Hathaway nei panni della bellissima Catwoman.

9 – Interstellar (2014)

Il film con protagonista Matthew McConaughey non è di certo uno dei migliori del regista inglese. La componente fantascientifica lascia, forse, troppo spazio ai rapporti umani e lo stile del film è molto vicino a quello di un documentario. Inoltre, c’è talmente tanta roba al suo interno che neanche le quasi 3 ore di film non sono bastate per dare abbastanza spazio a tutto.

8 – Insomnia (2002)

E’ il remake dell’omonimo film norvegese e il risultato è molto molto buono. Troviamo un Robin Williams che interpreta uno dei ruoli più drammatici della sua carriera – è il principale indiziato dell’assassinio di una ragazza in una città dell’Alaska – e un Al Pacino che riesce ad aumentare il livello di tensione del film.

7 – Following (1998)

E’ stato giudicato come un semplice film per studenti ma, in realtà, è molto più di questo. Il film gira intorno a Cobb, nome di un personaggio che troviamo anche in Inception, scrittore che pedina le persone per ottenere qualcosa su cui scrivere. E’ un film molto intrigante.

6 – Inception (2010)

Film realizzato sulla base dei sogni; questa è stata la geniale idea che ha portato al successo di uno dei film più conosciuti di Nolan. Il punto di forza di questo film è stato la capacità di saper unire il mondo dei sogni con le regole presenti nella vita reale. Un’idea, appunto, geniale.

5 – Batman Begins (2005)

Primo capitolo della trilogia che presenta il personaggio di Bruce Wayne. Qui Nolan riesce a rendere realistico un film che parla di qualcosa tutt’altro che reale, un supereroe, descrivendolo sotto ogni punto di vista e non solo come quello che la fa vedere ai cattivi.

4 – Memento (2000)

Qui ci metto il mio zampino. E’ uno dei miei film preferiti e, personalmente, il quarto posto è troppo in basso per un film del genere. La grande capacità di Nolan è stata riuscire a tenere il pubblico incollato allo schermo pur non capendo cosa stesse realmente succedendo. Ma, forse, è proprio questo che ha fatto sì che questo film avesse un gran successo: ricostruire insieme a Leonard, protagonista del film, ciò che ha fatto.

3 – The Prestige (2006)

Per quanto sia meno famoso rispetto alla saga di Batman o a Memento, in questo film le grandi capacità del regista fanno sì che questa pellicola possa essere riguardata. E poi, non penso dispiacerebbe rivedere Christian Bale e Hugh Jackman, no?

2 – Il Cavaliere Oscuro (2008)

Il posto in classifica parla da sè e credo di parlare a nome di molti: è uno dei migliori film su Batman mai realizzati. Per non dimenticare il grande Heath Ledger, che ha dato al personaggio di Joker quel tocco in più. Un must da vedere e rivedere.

1 – Dunkirk (2017)

E’ l’ultimo film, uscito da pochissimo, di Christopher Nolan ed è uno dei più semplici da lui realizzati. La critica ha elogiato il film definendolo il più bello mai realizzato dal regista, poichè in grado di farci emozionare e immedesimare all’interno di una storia realmente accaduta. Direi anch’io che è uno dei suoi film più riusciti.

Ma, le classifiche non rispecchiano sempre i pareri del pubblico. Voi che ne pensate? Qual è, secondo voi, il più bel film realizzato da questo grande regista?