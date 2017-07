Estate 2017: La Fiorentina vende tutti i migliori, via anche Kalinic e Vecino, e la tifoseria critica Delle Valle e Corvino

Kalinic e Vecino al passo d’addio con la Fiorentina

Si fa sempre più tesa l’atmosfera attorno alla Fiorentina. Il club viola dopo aver dato l’addio a Borja Valero e Bernardeschi, è pronto a salutare altri due elementi di spicco, ovvero Kalinic e Vecino. Come è ben noto, nella mattinata di giovedì scorso, l’attaccante croato è tornato nuovamente in Croazia per risolvere alcuni problemi familiari inerenti un furto subito nella sua abitazione, ma a questo punto difficilmente si aggregherà ai suoi compagni sotto gli ordini di Stefano Pioli. Il tecnico della Fiorentina dirigerà quest’oggi l’ultimo allenamento, prima del rompete le righe, concedendo due giorni di riposo, per tornare nuovamente all’opera mercoledì 26 luglio.

Per quella data Nikola Kalinic sarà già il nuovo attaccante del Milan. La società rossonera dopo aver accantonato le ipotesi Aubameyang e Morata, ed essersi resa conto del muro eretto dal presidente del Torino, Urbano Cairo, in merito alla cessione del “gallo” Belotti, il duo Fassone-Mirabelli ha virato dritto verso la punta viola, dando il “la” ad una trattativa da 26 milioni di euro più 4 di bonus, cifra che entrerà nelle casse del club dei Della Valle. Il tutto dovrebbe concretizzarsi tra domani o al massimo martedì. Medesima situazione per il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, che nella giornata di ieri non ha partecipato all’amichevole disputata dalla Fiorentina contro il Bari, terminata con il punteggio di 1-1.

Sul calciatore è forte il pressing dell’Inter, pronta a pagare la clausola rescissoria da 24 milioni di euro, in due tranches da 12 mln, offrendo, altresì, al centrocampista un contratto quadriennale da oltre 3 milioni di euro a stagione. Le parti sono vicine, anche in questo caso l’ufficialità di tale operazione dovrebbe avvenire nei primi giorni della prossima settimana. A queste due partenze oramai certe, va aggiunta anche quella del portiere romeno Tatarusanu, chiuso nelle gerarchie da Sportiello ed in procinto di accasarsi in Francia presso la corte di Claudio Ranieri al Nantes. Questi movimenti in uscita hanno piuttosto indispettito l’ambiente, che non le manda certo a dire.

I tifosi della Fiorentina hanno messo nel mirino la dirigenza Della Valle e il direttore generale Pantaleo Corvino, rei, a loro avviso, di operare per intascare un cospicuo gruzzolo in denaro, senza mostrare nessun impegno per rafforzare una squadra che rischia, di questo passo, di dover ridimensionare sensibilmente i propri obiettivi. Sul fronte delle entrate i nomi più caldi sono quelli di Jordan Veretout, calciatore francese di proprietà dell’Aston Villa, il quale ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Saint Etienne, che dovrebbe unirsi ai viola a stretto giro,rappresentando il reale sostituto del partente Vecino, ed Eysseric, anch’egli francese, proveniente dal Nizza, di ruolo centrocampista. In attacco, con l’addio oramai scontato di Kalinic, il nome più gettonato al fine di prendere il suo posto è quello di Niang, che percorrerebbe il tragitto inverso, considerando che siano ben poche le opportunità a disposizione per mettersi in luce sotto gli occhi vigili dell’”aeroplanino” Montella.

Sotto un clima di disapprovazione e disappunto, la dirigenza viola sta mettendo in atto quelli che ,tutti i tifosi gigliati si augurano, possano essere gli ultimi colpi in uscita alquanto dolorosi.