La Roma compra Defrel e Kolarov ma vende Salah e Rudiger… ha guadagnato?

Defrel-Kolarov: si infiamma il mercato giallorosso

Dopo le cessioni di Salah, Paredes, Rudiger e Mario Rui, il popolo giallorosso attendeva qualche nuovo innesto di qualità in entrata, ed ecco che il d.s. Monchi non si è fatto attendere. Puntellato il centrocampo con gli arrivi di Pellegrini e Gonalons, sistemata la corsia di destra, di difesa, con l’innesto di Karsdorp, acquisite le prestazioni sportive del “Dybala turco”: Under, nelle ultime ore si è lavorato alacremente per portare sotto l’ombra del Colosseo un attaccante abile sia nelle vesti di vice-Dzeko che lungo le corsie esterne ed un terzino sinistro. Per quanto riguarda il calciatore offensivo, approda in giallorosso Grégoire Defrel.

Il francese, pupillo di Di Francesco nella recente esperienza nel Sassuolo, ha sostenuto giovedì le visite mediche presso la clinica Villa Stuart, per poi apporre la sua firma sul contratto: un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Nella giornata di ieri, invece, è approdato presso la corte del tecnico abruzzese: Aleksandar Kolarov. Il terzino sinistro serbo proviene dal Manchester City,ed è stato proprio Pep Guardiola, allenatore dei Citizens, durante la conferenza stampa al termine della sfida contro lo United, nell’International Champions Cup, a parlare del difensore, affermando che nella scorsa stagione si rivelò molto utile per il City ma se in questo momento nutra la ferrea volontà di andare via, è meglio che non resti, in quanto il tecnico spagnolo preferisca allenare calciatori motivati, senza alcun bisogno di convincerli a restare.

Ed è così che Kolarov passa alla Roma, attraverso un contratto triennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Il club inglese percepirà dai giallorossi circa 5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Il calciatore serbo torna in Italia dopo la sua esperienza alla Lazio dal 2007 al 2010 in cui collezionò complessivamente centoquattro presenze mettendo a segno undici goal. Tale trasferimento ,di sicuro, farà discutere entrambe le tifoserie della Capitale: quella biancoceleste in quanto vedrà un loro ex beniamino tra le fila degli acerrimi “cugini”, mentre i supporters romanisti dovranno accettare l’idea di sostenere un calciatore che lasciò tracce importanti con addosso la maglia della Lazio. Nel frattempo Kolarov è volato a Boston per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra e per conoscere il neo tecnico Di Francesco, mettendosi immediatamente a disposizione, con la Roma impegnata nella tournée americana dell’International Champions Cup.

Oltre che sul fronte acquisti, il d.s.Monchi, in sinergia con il presidente Pallotta, è ormai prossimo a suggellare il rinnovo contrattuale del “ninja” Nainggolan. Nelle scorse settimane si era paventato un interessamento dell’Inter nei confronti del centrocampista belga, in quanto quest’ultimo tardasse a prolungare il suo contratto con la società capitolina. Mentre ora è tutto pronto: Nainggolan si appresta ad apporre la sua firma su un nuovo accordo sino al 2020 con adeguamento dell’ingaggio, con il calciatore che percepirà una somma oscillante tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione.

Il dopo-Totti sta nascendo, con una Roma per molti aspetti nuova e tutta da valutare, ma di certo restano intatte le ambizioni e la ferra volontà di confermare quanto di buono compiuto negli ultimi anni, mettendo nel mirino posizioni di prestigio in campionato, con lo scopo di lottare con ardore e convinzione per lo scudetto. La tifoseria giallorossa non intende veder ridimensionati i propri obiettivi: ciò che conta sarà dare il massimo per conquistare un tricolore che latita da quelle parti da ben sedici anni.