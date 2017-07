Trailer di Justice League al Comic-Con con Wonder Woman e Flash in primo piano

Nuovo trailer per Justice League: Wonder Woman trionfa e The Flash porta le risate al Comic-Con

Nella giornata di sabato – cioè ieri – al Comic-Con è stato trasmesso l’ultimo trailer di Justice League, che, visto il cambio di regista, ha mostrato una Gal Gadot spinta in primo piano dal successo di Wonder Woman.

Josh Whedon ha preso le redini del film DC poiché il regista originale Zack Snyder ha fatto un passo indietro a maggio dopo la tragica morte di sua figlia.

Whedon, che secondo i recenti rapporti ha ordinato molte nuove riprese per il film, ha recentemente avuto successo con Wonder Woman ed ovviamente non ha perso tempo per mettere in mostra la sua eroina preferita.

Il trailer fornisce alcuni indizi sul personaggio di The Flash sotto il controllo di Whedon. Come commentato dai partecipanti al Comic Con, Barry Allen ha assunto un tono humor nel prossimo film.

Justice League sarà rilasciato il 17 novembre.