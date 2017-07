Justin Bieber: annullate le restanti date del Purpose tour 2017, ne mancavano 14

Sicuramente i Beliebers non saranno felici di leggere questa notizia

Secondo quanto riportato da E! News, Justin Bieber ha annullato le restanti date del suo Purpose World Tour. Tra l’altro non sono poche perché ne restavano 14 da disputare, tra cui i concerti in Texas, Colorado, New Jersey e California. Il cantante di “Sorry” ha anche tirato la spina negli show che si sono svolti in Giappone, Singapore e Filippine. Il vincitore del Grammy ha preferito annullare le ultime date del suo tour internazionale, che avrebbe dovuto concludersi il 7 ottobre 2017 allo Stadio Nazionale di Singapore.

Un rappresentante che si occupa del tour ha rilasciato una dichiarazione a E! News:

“A causa di circostanze impreviste, Justin Bieber annullerà il resto dei concerti del Purpose World Tour. Justin ama i suoi fan e odia deluderli. Ringrazia i suoi fan per l’incredibile esperienza che ha vissuto col Purpose Tour negli ultimi 18 mesi “.

Il rappresentante ha continuato:

“È grato ed onorato di aver condiviso questa esperienza con il suo cast e l’equipe in oltre 150 spettacoli che si sono svolti in 6 continenti, ma dopo un attento esame ha deciso di non esibirsi nei restanti luoghi. Tutte le persone già in possesso del biglietto saranno rimborsate. “

L’annuncio arriva pochi giorni dopo l’annullamento del concerto di Pechino, in Cina, per “cattivi comportamenti”.

Un Belieber cinese ha contattato l’Ufficio comunale Cultura di Pechino per chiedere perché Bieber non avesse cantato nella capitale cinese.

“Justin Bieber è un cantante bravo, ma è anche un giovane cantante straniero controverso”, ha dichiarato l’ufficio in una dichiarazione condivisa online.

Durante il fine settimana, il 23enne cantante è stato avvistato a Los Angeles con una ragazza misteriosa.