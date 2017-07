L’Era dei Supereroi Continua.

Avengers: Infinity War, Il poster rivela il nuovo look di Captain America e della Vedova Nera.

I partecipanti al D23 e del Comic-Con hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima i trailers del nuovo Avengers: Infinity War.

Ma per chiunque non abbia avuto la fortuna di assistere a questi eventi, almeno ha un primo sguardo alla locandina del film, che ci mostra il nuovo look che la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e il Captain America (Chris Evans), avranno nel nuovo film.

Steve Rogers con una barba più folta e la sua classica uniforme si vocifera che, dopo gli eventi di Civil War, non sarà più chiamato Captain America.

Per quanto riguarda la Vedova Nera, ha cambiato look di capelli, passando da un rosso fiamma a un biondo cenere. Niente male davvero.

Questa magnifica locandina rilasciata da Marvel Studios, è stata realizzata da Ryan Meinerding, ed è veramente impressionante.

Il layout del poster rappresenta gli Avengers e i Guardiani della Galassia, lasciandoci intuire che le squadre potrebbero essersi divise in gruppi diversi. Oppure i fasci colorati potrebbero indicare che ogni squadra sta cercando un frammento della Pietra dell’Infinito?

Thanos, interpretato da Josh Brolin, è al centro della scena con i suoi tirapiedi.

C’è ancora una pietra che non è stata fatta vedere in alcun film, e probabilmente ne sapremo di più in Thor: Ragnarok.

Avengers: Infinity War uscirà nelle sale il 27 aprile 2018.

Non aspettiamo altro.