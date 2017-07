Maggio alla 10° stagione al Napoli vorrebbe festeggiare con lo scudetto

Il Napoli ci crede. La parola d’ordine è “scudetto”

Filtra notevole entusiasmo dal ritiro azzurro di Dimaro. La località trentina, durante queste settimane, è stata presa letteralmente d’assalto dai tifosi partenopei, giunti in massa per sostenere a gran voce i propri beniamini durante i duri allenamenti svolti sotto gli ordini del sergente di ferro: Maurizio Sarri. Fino a qualche giorno fa, Mertens e compagni sono stati alle prese con sedute estenuanti, caratterizzate da una elevata mole di lavoro.

Adesso il programma previsto dal tecnico toscano è mutato, prediligendo esercizi di scarico per non appesantire ulteriormente la preparazione della squadra in vista dell’importante banco di prova, a metà agosto, con il play off di Champions League, passaggio cruciale nella stagione che si appresta ad iniziare. Ciò che colpisce maggiormente, rispetto agli anni precedenti, è la consapevolezza da parte di tutti di possedere le carte in regola per compiere un qualcosa di miracoloso e molto atteso dal pubblico azzurro.

Lottare per lo scudetto sarà la priorità assoluta e stavolta nessuno si nasconde dietro dichiarazioni di facciata o glissando l’argomento ponendo l’accento sul differente budget economico a disposizione rispetto alla Juventus, campione d’Italia in carica. Stavolta il Napoli vuole sognare in grande ed attorno a sé ha la fiducia e la spinta dei tantissimi tifosi partenopei che hanno trasferito il calore del San Paolo all’interno del centro sportivo di Dimaro, nel cuore della ridente ed accogliente Val di Sole. Nella giornata di ieri, ai microfoni di Premium Sport, ha rilasciato importanti e significative dichiarazioni in merito, un veterano della squadra, ossia Christian Maggio, alla decima stagione sotto l’ombra del Vesuvio. Il terzino destro ha affermato: “ Sono contento di iniziare una nuova stagione con questa società e con questa squadra. Non è da poco restare sempre qui ma la voglia è tanta di dimostrare il mio valore a tutta la città. C’è sempre stato un bel rapporto con il presidente e fa piacere ascoltare belle parole da parte sua. Siamo arrivati a venti giorni di ritiro, la stanchezza c’è, abbiamo lavorato molto, abbiamo acquisito fiducia, vogliamo arrivare nel miglior modo possibile all’inizio della stagione.

L’entusiasmo dei tifosi è normale che ci sia, da parte nostra è cambiato qualcosa, c’è voglia di dimostrare il nostro valore. Vogliamo raggiungere un obiettivo importante, sappiamo la nostra forza, ma non sarà facile”. Nel frattempo l’ultimo test amichevole disputato al “Briamasco” di Trento contro il Chievo è terminato 1-1 con le reti di Inglese per i gialloblù e pareggio nella ripresa di Ounas per la banda di Sarri. Sul fronte mercato, invece, si accende l’asse Napoli-Udinese in ottica Pavoletti e Karnezis.

L’attaccante livornese scivolato giù nelle gerarchie in attacco, è in procinto di approdare in Friuli al fine di sostituire Duvan Zapata, andato via dalla corte di Delneri per tornare proprio al Napoli, dopo i due anni vissuti in prestito con la maglia bianconera. Pavoletti tenterà una rinascita professionale con l’Udinese, giocandosi tutte le chances a disposizione per conquistare un posto in nazionale, proprio nell’anno che condurrà al Mondiale, dopo sei mesi piuttosto opachi sotto l’ombra del Vesuvio.

Il percorso inverso, invece, dovrebbe compierlo l’estremo difensore greco, Karnezis, che giungerebbe presso la corte di Sarri, rivestendo il ruolo di vice-Reina, con Rafael, a questo punto, in uscita. Per quanto riguarda la porta del Napoli, di certo vi è che Pepe Reina sarà il titolare inamovibile per la stagione 2017/2018, ma al momento appare piuttosto raffreddata la pista che conduca ad un rinnovo contrattuale sino al 2019. Non sono giunte novità in tal senso, con la netta sensazione che questa che si appresti ad iniziare possa essere ,per il portiere spagnolo, l’ultima stagione da calciatore in maglia azzurra.