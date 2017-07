What About Us di Pink uscirà il 10 agosto 2017, segnatevi questa data

Pink rilascerà il suo nuovo singolo What About Us Il 10 agosto

Pink ha annunciato domenica sera attraverso Instagram che il suo prossimo singolo sarà intitolato “What About Us” e che non sarà una cover ma una nuova canzone. Da quello che si può ipotizzare, si tratta del primo singolo ufficiale estratto dal prossimo e settimo album in studio di Pink, che uscirà il 10 agosto, tra 17 giorni, su tutte le piattaforme digitali ed anche in radio.

Vedi sotto una foto e un video estratti dal video di “What About Us”, girato la scorsa settimana.

Video #new #fyeah #itsallhappening Un post condiviso da P!NK (@pink) in data: 21 Lug 2017 alle ore 18:48 PDT

WHAT ABOUT US 8/10/17 Un post condiviso da P!NK (@pink) in data: 22 Lug 2017 alle ore 20:39 PDT

Adesso che Pink ha due figli piccoli, chissà che non decida di modificare il suo stile musicale ed adattarsi ad un sound più pacato. Speriamo di no! Sarei molto scontento perché io amavo la vecchia Pink e vorrei risentirla. What About Us sarà probabilmente il singolo leader dell’album e quindi mi aspetto grandi cose.

Abbiamo pazientato 5 anni ed ora finalmente potremo sentire il nuovo album. Pink ti prego non deludermi.