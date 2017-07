Game of Thrones 7: Arya e quell’incontro tanto atteso

Un incontro atteso da tempo, quello tra Arya Stark e Nymeria, è finalmente avvenuto nella seconda puntata della settima stagione di Game of Thrones, ma non è andata esattamente come tutti speravamo

Abbiamo aspettato di vedere Nymeria da numerose puntate e stagioni, ed ecco che finalmente il metalupo fa il suo ritorno mella seconda puntata della settima stagione di Game of Thrones. Ma vediamo brevemente come sono andati i fatti nella suddetta puntata.

Ricapitolo della storia di Arya nella puntata 2 stagione 7 (SPOILER)

Mentre Arya è in viaggio verso Approdo del Re, decisa a voler uccidere la regina Cersei, la ragazza si ferma alla locanda dove è rimasto a lavorare come garzone il suo amico Frittella. Il ragazzino, conosciuto quando erano stati destinati alla Barriera, rivela che il Regno del Nord non è più in mano ai Bolton, ma a Jon Snow. Colpita dalla notizia inaspettata, Arya decide di non proseguire più verso sud e verso Approdo del Re, ma di tornare verso il nord.

L’incontro con Nymeria

È proprio qui che Arya, accampata nel bosco accanto al fuoco, viene circondata da un branco di famelici lupi. La ragazzina sembra in trappola, mentre gli animali feroci le ringhiano contro, pronti ad attaccarla. In quel momento però, un enorme metalupo si avvicina alla ragazza, e a pochi centimetri di distanza le due di riconoscono. Arya dice il suo nome, e subito il metalupo sembra cambiare attegiamento, si calma, la osserva, e poi va via, portandosi dietro il branco di lupi e salvando quindi la vita as Arya. Ecco le dichiarazioni di Maisie Williams, l’attrice che interpreta Arya:

“Fin dalla prima stagione quando Arya fa scappare Nymeria, una delle domande maggiormente tweetate era proprio quella che domandava che fine aveva fatto Nymeria. E’ bellissimo come termina il loro incontro. No non potevano semplicemente vivere assieme per sempre. Nymeria ha creato il proprio branco, si è guadagnata il suo posto nel mondo e non può più essere l’animale di Arya. Ritornare con Arya cambierebbe tutto, farebbe perdere di valore tutto quello che ha imparato vivendo da sola. E’ malinconico ma è giusto che dopo essersi guardate tornino ognuna per la loro strada”

Un po’ di delusione

La maggior parte dei fan si aspettava, in realtà, un incontro più sentimentale, con pianti, abbracci e pacche affettuose. Ma qui non si tratta di Lessie”, piuttosto di un metalupo che, dopo tanti anni, ha imparato a vivere in modo selvaggio. Anche Arya riconosce il cambiamento che è avvenuto nell’animale, dicendole “Non sei più la stessa”, frase che, volontariamente, appartiene anche a lei stessa. Non più una bambina, ma una ragazza, una guerriera spietata e senza paura. Un po’ di delusione quindi, ma anche tanta ammirazione, per dei personaggi che crescono e cambiano insieme agli avvenimenti della trama. Chissà se Arya e Nymeria si rivedranno ancora… c’è chi scommette che la ragazza sarà sempre protetta dal suo metalupo, nonostante non torni la sua presenza fissa.