Power Hits Estate 2017: i primi ospiti all’Arena di Verona

Il grande live di RTL 102.5 sarà il Power Hits Estate 2017. Ecco annunciati i primi ospiti che saranno all’Arena di Verona il prossimo 19 settembre

La grande iniziativa musicale di RTL 102.5 sta prendendo il volo; tutti gli artisti più ascoltati in radio, e i più votati dagli ascoltatori, saranno i protagonisti di un grandissimo live nella magnifica cornice dell’Arena di Verona, il Power Hits Estate 2017. Ecco i primi nomi spuntare, tra quelli che saranno gli ospiti il 19 settembre 2017.

Gli ospiti del Power Hits Estate 2017 a Verona

Gli ospiti saranno tantissimi, e siamo ancora lontanti dalla lista completa degli artisti che si esibirà dal vivo il 19 settembre all’Arena di Verona. Al momento però, sono già numerosi i nomi certi, gli ospiti che si esibiranno per RTL 102.5. Ecco la lista:

Benji & Fede con Annalisa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi, Fabri Fibra, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè Pequeno, J-Ax & Fedez, Levante, LP, Max Pezzali, Nek, Nina Zilli, Ofenbach, Paola Turci, Samuel, Takagi e Ketra, The Giornalisti, The Kolors, Alvaro Soler feat. Morat, Baby K, Bianca Atzei,

Votazioni ancora aperte: come votare?

La lista degli ospiti, ad ogni modo, non è definitiva, e sono aperte ancora le votazioni sul sito di RTL 102.5. Per votare il proprio artista preferito, e per avere dunque l’occasione di vederlo sul palco del Power Hits Estate 2017, si può esprimere la propria preferenza sul sito di RTL. Le votazioni sono aperte fino al 15 settembre; si potrà votare una sola volta al giorno, e il risultato verrà anunciato all’evento live il 19 settembre con il premio al vincitore. Le votazioni prenderanno in considerazione anche gli ascolti su diverse emittenti nazionali. Chi sarà l’artista più amato dell’estate 2017?

I biglietti per il Power Hits Estate 2017

Sono già in prevendita, sul sito di TicketOne e tutti i rivenditori autorizzati, i biglietti per poter assistere al Power Hits Estate 2017. I prezzi dei biglietti vanno dalla Poltronissima a 65 euro, passando per Poltrona a 59euro, Gradinata Bassa Numerata 50 euro, Gradinata Alta Numerata 45 euro fino a Gradinata Non Numerata a 29 euro.