Thor: Ragnarok – tutte le novità del nuovo film targato Marvel

Ormai ci siamo. Il nuovo film Marvel sta per arrivare e noi vi diciamo tutto, ma proprio tutto, quello che c’è da sapere.

Thor: Ragnarok è il nuovo film di casa Marvel che tra non molto arriverà nei grandi schermi di tutto il mondo e noi lo attendiamo con grande ansia.

Di cosa parlerà il film?

Il titolo ci dà già un suggerimento; nell’escatologia norrena, il Ragnarok è quell’evento che segna la fine dei tempi, portando all’eliminazione di tutti gli dei e alla quasi totale estinzione del genere umano (chi sopravvive al Ragnarok dovrà ripopolare il mondo).

Vedremo Thor, insieme ad Hulk, affrontare un viaggio attraverso i Nove Mondi ma ciò non significa, come dice lo stesso Waititi, che vedremo tutto nero e la partecipazione del regista stesso all’interno del film ci fa già capire che saranno presenti delle scene divertenti e, quindi, non avremo a che fare con disastri come quelli de “L’uomo D’acciaio“.

Inoltre, nonostante il titolo apocalittico, non sembra che questo sarà l’ultimo Thor o, comunque, non sarà questa l’ultima volta che lo vedremo sugli schermi – è già stata confermata la sua presenza in Avengers: Infinity War.

All’interno del film, nonostante sappiamo bene che il nemico principale sarà proprio Hela, troveremo tantissimi antagonisti del Dio del Tuono. Saremo, quindi, alle prese con un film molto ricco di scontri.

Alcuni rumour sono arrivati anche alle nostre orecchie: pare, infatti, che potremo vedere Mantis, personaggio de I Guardiani della Galassia Vol. 2 interpretato da Pom Klementieff. Ciò potrebbe far pensare ad un legame tra i due film. Ancora però, queste sono solo voci.

Data di uscita, locandina e trailer ufficiale

Dopo essere stata programmata per il 28 luglio 2017, la data di uscita è stata posticipata al 25 ottobre 2017 in Regno Unito e Italia e il 3 novembre 2017 negli Stati Uniti.

Qui vi riproponiamo il primo teaser trailer ufficiale pubblicato ad aprile dal canale ufficiale Marvel Italy su Youtube.

Il trailer, accompagnato dalla fantastica canzone dei Led Zeppelin “Immigrant Song”, ci mostra il nuovo nemico di Asgard e di Thor, Hela, Dea della Morte che riesce a distruggere il martello del nostro caro protagonista.

Vediamo, inoltre, Thor imprigionato da Valchiria che dovrà combattere contro un avversario misterioso che si rivelerà, poi, una bella sorpresa: Hulk.

Direttamente dal Comic-Con di San Diego, però, abbiamo il trailer ufficiale del film, che vi inserisco qui sotto direttamente in italiano!

Qui sotto trovate anche la locandina ufficiale del film che ci mostra il team Thor al completo: a partire da sinistra Sif, Loki, Thor, Odino e Hulk.

Le riprese del film sono iniziate proprio in questo mese in Australia.

Il film sembra essere un vero e proprio ponte che ci condurrà alle storie dei successivi film Marvel, in particolar modo quella di Avengers: Infinity War e al personaggio di Thanos.

Chi vedremo sulla scena?

Ovviamente Chris Hemsworth; con un taglio decisamente corto sarà rivestirà nuovamente i panni del protagonista che dà il titolo al film.

Anche la bella Jaimie Alexander tornerà nei panni di Sif: che sia la volta buona per vedere la relazione che lega Thor a Sif?

Nonostante lo scherzo, forse non troppo divertente visto dal punto di vista dei fan, di non aver parlato con la Marvel, rivedremo con certezza – il trailer lo dimostra – Tom Hiddleston nei panni di Loki.

Mark Ruffalo sarà Bruce Banner e il suo alter ego, il grande e verde Hulk, anche se non si sa con certezza quanta importanza sarà data al personaggio all’interno di questo nuovo film poichè le sue parti sul set sono state girate abbastanza in fretta.

Dopo la sorprendente apparizione di Chris Hemsworth nella scena finale di Doctor Strange, abbiamo la conferma che Benedict Cumberbatch, aka Doctor Strange, comparirà in Thor: Ragnarok e Tom Hiddleston sembra averci dato un indizio sul suo ruolo all’interno del film: aiutare i nostri protagonisti a trovare Odino.

In Australia sono stati avvistati due dei Tre Guerrieri – Tadanobu Asano (Hogun) e Ray Stevenson (Volstagg) – che sembra, quindi, ritroveremo nel film. Purtroppo, però, ancora nessuna traccia di Zachary Levi (Fandral).

Sembra che Stellan Skarsgård e Natalie Portman, non torneranno nei panni del Dr Eric Selvig e di Jane Foster (qualcosa, però, ci dice che rivedremo il personaggio di Jane). Troveremo, però, l’attrice Tessa Thompson che interpreterà la guerriera Valchiria, la quale avrà un interesse amoroso per Thor. Il presidente della Marvel Studios, Kevin Feige, ha dichiarato “Volevamo mettere Thor contro un personaggio molto simile a lui e, per certi versi, anche superiore.”

Il nemico di Thor in questo episodio è Hela, Dea della Morte interpretata da una bellissima ma qui irriconoscibile Cate Blanchett. Non vediamo l’ora di vederla in azione.

Jeff Goldblum, invece, interpreterà il Gran Maestro, un piantagrane molto potente con l’hobby di creare giochetti.

Il ruolo di Skurge, noto anche come l’Esecutore, sarà interpretato da Karl Urban, che conosciamo come Leonard McCoy in Star Trek Beyond.

Ovviamente, non si può che parlare anche del ritorno di Odino, interpretato dal grande Anthony Hopkins.

Taika Waititi, regista del film, interpreterà egli stesso il personaggio di Planet Hulk e Clancy Brown presterà la sua voce al gigante di fuoco, Surtur.

C’era il desiderio del regista di portare in Thor John C. Reilly con il personaggio di Rhomann Dey, personaggio de “I Guardiani della Galassia” ma non lo vedremo. Così come non vedremo nemmeno Darryl, il coinquilino di Thor interpretato da Daley Pearson.

Iniziamo, però, a gustare già molto di quello che ci aspetterà nelle sale cinematografiche e ci prepariamo alle nuove avventure che vedranno protagonisti Thor e i suoi amici.