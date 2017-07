Tolkien, un film biografico sullo scrittore de “Il Signore degli Anelli”

I fan di Tolkien, de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, così come tutti gli amati del fantasy, possono iniziare ad esultare: è in arrivo un film sulla vita dello scrittore

Su Tolkien si è detto tanto, ma ancora non è abbastanza. Uno scrittore che, nella sua lunga carriera, ha dato vita a mondi fantastici, a vere proprie razze, lingue, culture e tradizioni, da far invidia ai migliori antropologi del mondo. Ma cos’ha spinto Tolkien a creare la Terra di Mezzo, la creazione di razze come quella degli Hobbit, degli Elfi o dei Nani, tutte con una propria cultura e lingua, e tutta la mitologia alla base delle razze stesse? Da dove parte la sua storia?

Un film sulla formazione dell’autore

Il film, che verrà diretto da Dome Karukoski, parlerà proprio del periodo formativo di Tolkien, quando, nell’Inghilterra che precede lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il giovane autore comincia a creare la sua mitologia. La storia si muove infatti dalla sucola, posto in cui Tolkien conosce delle persone che saranno fondamentali per creare i pilastri delle sue storie. In particolar modo un gruppo di ragazzi che vengono emarginati, saranno importanti per l’inizio di una grande creazione.

L’universo di Tolkien

Per farsi spazio in quello che è l’importante periodo formativo di Tolkien, sono servite le penne di due sceneggiatori, David Gleeson e Stephen Beresford. Punto fondamentale e cruciale della formazione dell’autore sarà il Primo conflitto Mondiale, che rimescolerà tutto, amicizie e amori, e che spingerà Tolkien a pensare alla guerra della Terra di Mezzo. Un vero e proprio universo inventato, ma che rispecchia i problemi del suo tempo e dà una chiara esperessione di quella che è la visione politica e culturale dello stesso Tolkien. Il film, di cui non si conosce ancora la data d’uscita, crea grandi aspettative, e la speranza di non vederle deluse.