American Horror Story – Cult: i personaggi di Evan Peters e Sarah Paulson

Dopo aver conosciuto il titolo ufficiale, adesso nuove notizie su quelli che saranno i personaggi interpretati da Evan Peters e Sarah Paulson

Presenti sin dalla prima stagione della serie American Horror Story, Evan Peters e Sarah Paulson non mancheranno nemmaeno nella settima stagione. Ecco quali sono i personaggi che interpreteranno in American Horror Story – Cult.

Evan Peters e Sarah Paulson: i loro personaggi in “Cult”

Soltanto qualche giorno fa ci è stato rivelato il titolo di “Cult”, e il tema è stato confermato come quello delle presidenziali americane. Una stagione che, a quanto pare, si muoverà negli orrori della politica e del potere, dell’anarchia di chi si oppone e chissà quanto altro. Sappiamo anche che saranno presenti un sacco di pagliacci (anche se non riusciamo ancora ad immaginare come), e tra questi farà ritorno anche Twisty il Clown, serial killer già conosciuto nella stagione “Freak Show”.

Ma cosa sappiamo dei personaggi che verranno interpretati da Evan Peters e Sarah Paulson? Per fotuna, i due veterani di AHS, non saranno dei pagliacci, ma una coppia. Lui sarà Kai, e lei Ally. Non conosciamo la loro storia nello specifico, ma sappiamo che la coppia di attori sono già stati sposati nella sesta stagione di American Horror Story.

Quando andrà in onda American Horror Story – Cult?

La settima stagione di American Horror Story, andrà in onda dal prossimo 5 settembre, negli Stati Uniti. In Italia non sappiamo ancora la data ufficiale. Di sicuro, il tema scelto per American Horror Story – Cult, farà molto discutere di sé, anche alla luce della recente salita alla presidenza di Donald Trump. Dell’inizio della storia sappiamo quel poco che è stato rivelato da Ryan Murphy: