Pitt-Jolie: Angelina Jolie parla del divorzio dall’ex marito Brad Pitt

E’ passato ormai quasi un anno dall’annuncio del divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Oggi Angelina Jolie dice la sua.

A Vanity Fair Angelina Jolie racconta la travagliata storia riguardante il divorzio dall’attore Brad Pitt, rivelando che i tentativi di tenere in piedi la famiglia sono stati molteplici ma sfortunatamente vani.

Ma, per quanto possa essere sembrato un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia, in realtà, confessa l’attrice, la crisi cominciava a farsi sentire già a partire dalle riprese del film First They Killed My Father, di cui la Jolie è stata regista, avvenute la scorsa estate in Cambogia.

“Le cose andavano male. Non voglio usare quella parola… le cose sono diventate difficili” sono queste le parole che Angelina utilizza all’interno dell’intervista per parlare della sua situazione con l’ex marito e ciò che li ha portati alla decisione finale. Inoltre, confessa di aver sviluppato la Paralisi di Bell, oltre alla sua ipertensione, dovuta al danno di un nervo facciale.

Nell’intervista possiamo leggere che il divorzio non è stato causato dal loro stile di vita ma, anzi, è stata una grossa opportunità per loro che ha fatto sì che i loro sei figli crescessero in maniera abbastanza indipendente. Oltre tutto, i figli hanno affrontato l’accaduto in maniera molto coraggiosa.

Nonostante il divorzio, Angelina Jolie e Brad Pitt vanno d’accordo per i loro figli e, soprattutto, cercano di raggiungere gli stessi obiettivi.

Noi, comunque siano andate le cose tra loro, speriamo che mettano sempre i loro figli al primo posto e che li cresceranno come hanno fatto finora: in maniera esemplare.