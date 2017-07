Telltale annuncia il ritorno di The Wolf Among Us, The Walking Dead e l’arrivo di un nuovo Batman.

Andate a chiamare tutti i fan di Telltale: lo studio ha appena annunciato il ritorno di tre delle sue famose serie.

L’intento di Telltale è quello di rilasciare una nuova stagione della sua serie di Batman, un’altra stagione di The Walking Dead e la notizia più eccitante di tutti, un seguito al The Wolf Among Us.

La nuova serie è Batman: The Enemy Within e sarà un sequel della prima stagione.

Il nuovo male in città è The Riddler, che creerà scompiglio a Gotham accanto a un giovane Joker, John Doe.

Sembra che Bruce Wayne si avvicinerà sempre più all’oscurità che si è impegnato di combattere, poiché i giocatori decidono “cosa si può compromettere per ottenere portare a termine il lavoro”.

Batman: The Enemy Within uscirà nell’agosto di quest’anno.

Il trailer:

Successivamente verrà rilasciata la stagione 4 di The Walking Dead, denominata “The Final Season”.

Telltale conclude la storia di Clementine, seguendo come sempre i progressi del giocatore, dopo una terza stagione cupa.

La serie di Telltale, The Walking Dead debutterà nel 2018.

SPOILER ALERT: Clementine continua la sua ricerca del giovane AJ.

Vale la pena di vedere il nuovo trailer di Telltale con la voce dell’attrice Melissa Hutchinson che ci incanta nei panni di Clementine.

Il trailer:

E l’ultimo ma sicuramente non il meno importante, Telltale ha presentato un terzo annuncio che i giocatori, compresa la sottoscritta, aspettavano dal 2014.

The Wolf Among Us Season 2 debutterà l’anno prossimo.

Gioco ispirato dalla serie Fables, una collana di fumetti realizzata da Bill Willingham, con buona ragione è considerato da molti fan come un capolavoro di Telltale.

La stagione 2 “inizierà con una nuova storia”, ma non preoccupatevi, sappiamo che, gli attori che prestano la voce di Bigby e Snow torneranno.

Potrebbe essere il momento di Snow per prendere in mano le indagini?

Il trailer:

Non vedo l’ora!