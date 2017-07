The Flash: le ultime notizie direttamente dalla quarta stagione

La serie TV con protagonista l’uomo più veloce del mondo sta per tornare. Ecco le ultime notizie.

Il Comic-Con di San Diego si è ormai concluso e quello che ci ha lasciato sono tanti spoiler e notizie sulle nostre serie preferite. Purtroppo, però, non sempre le notizie sono belle.

The Flash, come ormai tutti sappiamo, tornerà con la quarta stagione questo autunno – la data di trasmissione della prima puntata è prevista per il 10 ottobre in America – però non vedremo tornare tutti i personaggi che abbiamo incontrato nel corso della stagione precedente.

Tom Felton, che nella serie interpreta il detective della scientifica Julian Albert, non apparirà nella quarta stagione.

Non sappiamo molto a riguardo, ma non è detto che non appaia come special guest durante il corso della stagione.

Durante le ultime puntate della terza stagione, Julian era entrato a far parte del team Flash e stava cercando un modo per salvare Caitlin dal suo lato oscuro, Killer Frost.

Cosa ci aspetta in questa stagione? [SPOILER]

Il nostro team è rimasto senza un supereroe. Non che manchino, certo – Vibe (Cisco) e Kid Flash (Wally) sono dei grandi supereroi – però la mancanza dell’uomo più veloce al mondo si fa sentire.

La terza stagione si era conclusa con l’eliminazione di Savitar, o quello che a me piace chiamare il “Barry cattivo“, ma una conseguenza di ciò era stata la scomparsa del guardiano della velocità. Il nostro Barry, dunque, è stato costretto a prendere il posto di Savitar diventando egli stesso il guardiano. Tutto ciò avviene a discapito di tutti ma, a maggior ragione, di Iris, a cui aveva chiesto di sposarlo poco prima con una dichiarazione molto romantica.

Il trailer divulgato durante il Comic-Con ci mostra un pò le intenzioni dei personaggi e i modi di reagire di fronte a questo evento e, inoltre, notiamo che Caitlin è nuovamente all’interno del team Flash e non è più Killer Frost (speriamo sia stato Julian ad aiutarla a tornare la Caitlin di sempre).

Notiamo che Barry tornerà a Central City per affrontare molti altri nemici, tra cui “The Thinker” e il genio dell’ingegneria “The Mechanic”.

Ma il trailer ci fa intendere che la serie girerà soprattutto intorno al personaggio di Iris che ha fatto la promessa a Barry di correre più veloce che può.

E noi correremo con lei, se necessario, pur di far tornare il nostro amato supereroe a Central City.