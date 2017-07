Il Kimono: Tutto il fascino d’Oriente in un capo

Il Kimono: Il capo must dell’estate!

Dal giorno alla sera, indossato come soprabito o vestito, un capo che predilige tessuti fluidi come la seta, leggera e impercettibile, per quello tradizionale orientale, o reinterpretato in chiave occidentale in chiffon, pizzo e cotone. A fiori, in tinta unita e con stampe moderne, il kimono è sicuramente il capo più cool dell’estate.

Perfetto per la città e anche per il mare, impossibile farne a meno!

Il Kimono è un capo passe-partout che può essere abbinato ai jeans così come a maxidress. gonne e shorts, corredato da una bella cintura a vita alta per esaltare il punto vita, e perchè no, anche sopra il costume, ideale per un aperitivo sotto il sole o un party in spiaggia.

Il dettaglio che fa la differenza sono le maniche, ampie e larghe, è fondamentale infatti non sbagliare le proporzioni. Se siete minute sceglietelo corto e con dei colori vivaci per non passare inosservate, se siete alte invece, date libero sfogo ai modelli extra-lunghi, da portare con sandali bassi e sneakers e il vostro look diventerà subito super glam!

E’ un capo talmente versatile che è capace di valorizzare anche le curve più sinuose se lasciato scivolare delicatamente sui fianchi e portato aperto.

E’ sexy, femminile pratico e trendy, tanto basta per correre a comprarlo se già non ne avete gli armadi pieni.

Ho selezionato per voi i migliori outfit trovati in rete da cui prendere ispirazione per i vostri look.

Fatemi sapere cosa pensate a proposito di questa tendenza e se l’avete già provata.