Un po’ psicopatico il video musicale per “Fetish” di Selena Gomez

Ecco il video musicale “Fetish” di Selena Gomez, diretto da Petra Collins (fotografo canadese che vive a NYC).

Il video musicale di Fetish è uscito su VEVO, il 26 luglio.

“Fetish”, realizzato con Gucci Mane, è #45 (su 10, dalla scorsa settimana) sulle classifiche di musica pop in americana. Ma diamo un’occhiata al video.

E’ abbastanza inquietante.

Sicuramente nessuno si immaginava questo quando ha visto i teasers di questo video musicale. Immaginavo qualcosa di sexy, qualcosa che avrebbe avuto una sottile coreografia.

Invece abbiamo ricevuto un video musicale pieno di scene bizzarre, come quando Selena si mette in bocca un piega ciglia.

Oppure quando si contorce in cucina tra le buste della spesa, o in una stanza frigorifera piena di pesche congelate, o strisciando su un tavolo pieno di candele accese.

Ma che accidenti aveva in mente?

Penso che le sole scene che ho veramente apprezzate sono state quelle in cui Selena, in strada, si copre il volto dal sole.

Sicuramente sono scene impregnate di “bellezza visiva”, ma abbastanza eccessiva per certi versi.

Secondo i fan il messaggio di Selena è più profondo di quello che sembra, ma questa ipotesi non mi convince. Qui sotto il testo del brano.

Testo di Fetish in Inglese:

Take it or leave it

Baby take it or leave it

But I know you won’t leave it

‘Cause I know that you need it

Look in the mirror

When I look in the mirror

Baby I see it clearer

Why you wanna be nearer

You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don’t see a point in blaming you

If I were you, I’d do me too

Reaching your limit

Say you’re reaching your limit

Going over your limit

But I know you can’t quit it

Something about me

Got you hooked on my body

Take you over and under and twisted up like origami

The way you walk, the way you talk

I blame you ‘cause it’s all your fault

Ya playin’ hard, don’t turn me off

Ya acting hard, but I know you soft

You my fetish, I’m so with it

All these rumors bein’ spreaded

Might as well go ‘head and whip it

‘Cause they sayin’ we already did it

Call on Gucci if you ever need and

I’ll be South Beach in the drop top gleamin’

Order diamonds, Aquafina

Just need you in a blue bikini

Traduzione di Fetish:

Prendere o lasciare

Baby, prendere o lasciare

Ma so che non lascerai

Perché so che ti serve

Guarda nello specchio

Quando guardo nello specchio

Bambino lo vedo più chiaramente

Perché vuoi essere più vicino

Hai una perversione verso il mio amore

Ti spingo via e ritorni subito

Non vedi un punto nel quale darti colpa

Se fossi in te, lo farei anche io con me

Raggiungendo il limite

Dico che stai raggiungendo il tuo limite

Andando oltre il tuo limite

Ma so che non puoi smetterla

Qualcosa su di me

Ti ho agganciato al mio corpo

Prenditi sopra e sotto e torci come un origami

Il modo in cui cammini, il modo in cui parli

Ti do la colpa, perché è tutta colpa tua

Stai giocando duramente, non spegnermi

Stai comportandomi duramente, ma ti conosco soffice

Tu sei il mio feticcio, sono così con esso

Tutte queste voci dovrebbero essere diffuse

Potrebbe anche essere testa e frusta

Perché dicono che lo abbiamo già fatto

Chiama Gucci se hai bisogno e

Sarò a South Beach nella parte superiore che brilla

Ordina diamanti, Aquafina

Ho solo bisogno di te in un bikini blu

Tutto molto interessante Selena, ma era necessario?