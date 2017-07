Wonder Woman 2: ecco la data di uscita nelle sale

Wonder Woman 2 ha ora una relese ufficiale. Il film con protagonista Gal Gadot ha come data d uscita nelle sale cinematografiche il 13 dicembre 2019

Una grande notizia per tutti i fan del personaggi di Diana Prince, la tanto amata eroina tornerà con Wonder Woman 2 il 13 dicembre del prossimo anno. A farcelo sapere e la regista del primo film di Wonder Woman, Patty Jenkins, con un post sul suo profilo Twitter ufficiale.

Wonder Woman 2, l’annuncio ufficiale

Nelle ultime ore, Patty Jenkins lo ha annunciato su Twitter: non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle Worner Bros per quanto riguarda la data, ma la relese è confermata, sempre sotto la regia della Jenkins. Proprio la regista non nasconde l’emozione e la forte carica che un impegno del genere le suscita. Dopo il grande successo del primo film, Wonder Woman 2 è una delle pellicole più attese della DC Comics.

Di cosa parlerà Wonder Woman 2?

Come dichiarato qualche tempo fa da Patty Jenkins, la storia si sposterà dagli anni della Prima Guerra Mondiale, ai giorni nostri, portando Wonder Woman a confrontarsi con giorni più vicini a noi. Una bella sfida che permetterà al personaggio di compiere una grande crescita e di sfruttare tutto il potenziale che la contemporaneità può dare. Ecco a riguardo le parole della regista Patty Jenkins: