Fedez senza tatuaggi: lo scherzo a sua nonna (Video)

Fedez, testimonial di Mac Cosmetics, ha deciso di coprire tutti i suoi tatuaggi e di fare uno scherzo a sua nonna. La reazione della donna ha sorpreso tutti: “Eri più bello prima”

Dopo aver coperto tutti i tatuaggi su collo e braccia con un fondotinta super coprente della Mac, Fedez ha invitato sua nonna a casa. Il video, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del rapper, è diventato subito virale, anche perché vedere Fedez così “pulito” non è cosa da tutti i giorni.

Il video dello scherzo: Fedez senza tatuaggi

Testimonial di Mac Cosmetics, Federico Leonardo Lucia in arte Fedez, ha deciso di testare l’efficacia coprente di un fondotinta usando sua nonna come esperimento. Dopo essersi truccato e aver nascosto in casa delle telecamere, Fedez ha invitato sua nonna a casa. La donna inizialmente non ha notato niente di strano, soffermandosi a parlare di mobili del salotto. Soltanto in un secondo momento, sollecitata da suo nipote, si è accorta di una stranezza: il collo di Fedez totalmente pulito.

Fedez allora si è tolto la camicia per farsi osservare bene da sua nonna. La donna ha sorpreso tutti con le sue parole “Eri più bello prima”, ha detto, parole che nessuno si aspetterebbe da una donna di una certa età che, secondo il costume generale, difficilmente gradisce i tatuaggi. In più nonna Fedez, come potrete vedere nel video in basso, ha subito capito il motivo del cambiamento: “Fai la reclame della pomata? Un fondotinta?”. Infine la frase conlusiva è una riflessione sull’efficacia della cosmesi: “Ecco perché spariscono tutte le rughe alle donne!”

Lo scherzo a nonna fedez 😅 @maccosmeticsitalia #maccosmeticsitalia #makeup #macdreamup #ad Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 26 Lug 2017 alle ore 06:58 PDT

Che dire, un’ottima pubblicità per Mac Cosmetics, e ancora una volta la dimostrazione della dolcezza di Fedez con i componenti della sua famiglia.