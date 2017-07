Game of Thrones: gli Spin-Off dopo la fine della stagione 8

Tutti i fan di Game of Thrones sanno che la serie tv che amano tanto è agli sgoccioli, ma una piccola speranza ci viene lasciata dai 5 spin-off in programma. Questi però non vedranno la lue prima della fine della stagione 8

Non ci saranno accavallamenti tra le stagioni 7 e 8 di Game of Thrones e i 5 spin-off che sono stati programmati e anunciati dallo stesso Martin. Le storie degli spin-off, che molto probabilmente saranno tutti prequel, non verranno realizzati prima della fine della serie tv madre.

Game of Thrones: a quando gli spin-off?

Meglio mettersi l’anima in pace per minimo un altro paio di anni. Fin quando la storia della serie tv principale non sarà conclusa, nessuno degli spin-off di Game of Thrones vedrà la luce.

Siamo alla seconda puntata della stagione 7, e dunque della penultima stagione di Game of Thrones, e le vicende della narrazione corrono inevitabilmente verso il finale. Come è facile immaginare, ci sarà una grande guerra nei Sette Regni, sia per il possesso del trono di spade, sia per combattere dei potenti nemici che arrivano dal nord: gli Estranei guidati dal Re della Notte. Questi avvenimenti, soprattutto per la difficoltà legate alla messa in scena, sono stati divisi in due stagioni (7 e 8) più brevi delle precedenti, e quindi con meno episodi. Per questo motivo, aspettando la stagione 8 per il prossimo anno, è facile immaginare che per gli spin-off si dovrà attendere come minimo il 2019.

Di cosa parleranno gli spin-off di Game of Thrones?

Nonostante Martin abbia parlato di 5 diversi spin-off, pare che il numero esatto sia 4. Nelle storie degli spin-off, non ci sarà nessuno degli attori presenti attualmente in Game of Thrones, questo anche perché le storie stesse saranno ambientate in archi temporali molto lontani dall’attuale narrazione della serie. Dalle ultime parole dei produttori, inoltre, si evince che dei 4 spin-off verranno girate solo le puntate pilota, e tra queste ne verrà scelta soltanto una, sperando nel successo avuto dalla serie madre. Insomma, non entusiasmiamoci troppo, e aspettiamo con calma di saperne di più!