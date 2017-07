Justin Bieber investe un fotografo a Beverly Hills

L’incidente si è verificato ieri sera: dopo aver assistito ad una funzione religiosa, Justin Bieber ha investito accidentalmente un fotografo che era fuori ad aspettarlo. L’uomo è stato subito soccorso

Sempre guai per il povero Justin Bieber, che questa volta ha accidentalmente investito con la sua auto uno dei paparazzi che lo stava seguendo. Pare che l’artista canadese sia subito sceso dall’auto per prestare soccorso al malcapitato, il quale ha riportato una ferita alla gamba. Justin Bieber non ha lasciato ancora alcuna dichiarazione a riguardo.

L’incidente di Justin Bieber ieri sera

Una serata dedicata alla ritrovata fede di Justin Bieber si è conclusa in modo molto amaro. Mentre il cantante lasciava la chiesa del Saban Theatre di Los Angeles, dopo aver assistito ad una funzione religiosa, con la sua auto ha investito un fotografo. L’incidente è stato del tutto accidentale, e dopo aver preso in pieno il foto reporter, Bieber è prontamente sceso dal suo pickup per prestare soccorso alla vittima. Alcuni testimoni hanno riportato che Bieber si è immediatamente accertato delle condizioni fisiche dell’uomo, che è stato poi soccorso dall’ambulanza. Per il momento non ci sono novità sulla salute del fotografo, si sa soltanto che l’uomo è stato ferito ad una gamba, ma non c’è alcun pericolo per la sua vita.

Sempre guai per il povero Justin

Nessun dettaglio e nessuna dichirazione da parte di Justin Bieber, che puntualmente si ritrova in guai sempre nuovi. Soltanto qualche giorno fa, infatti, era stato fermato dalla Polizia e multato per eccesso di velocità. Al momento la Polizia di Beverly Hills sta indagando sull’incidente avvenuto ieri sera con il fotografo, per poter individuare responsabilità e conseguenze.