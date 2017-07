Stranger Things non durerà in eterno: i fratelli Duffers hanno il loro finale

Netflix ha ormai preso piede dappertutto e molte delle serie prodotte dalla casa sono molto intriganti e accattivanti.

Stranger Things è proprio una di queste.

La seconda stagione arriverà sulla piattaforma il 27 ottobre ed è stato già assicurato l’arrivo di una terza stagione, ma i creatori della serie, i fratelli Duffers, non hanno intenzione di prolungarla per anni e anni.

I produttori, infatti, hanno dichiarato di avere già un finale per la serie e di non volere che la serie duri per anni come sta succedendo a The Walking Dead e tale affermazione, di certo, darà dispiacere ai fan.

Da un lato, però, ciò è un vantaggio poichè, quando l’ultima stagione sarà decisa, il cerchio si chiuderà senza lasciare alcun punto interrogativo. Cosa che succede ogni volta che una serie viene cancellata da un network.

Il disegno è già stato scritto

E’ tutto nella mente dei fratelli Duffers, già pronto per essere realizzato e mostrato ai nostri occhi. La storia potrà concludersi nel momento in cui tutte le loro idee saranno soddisfatte.

Si svilupperà un finale per ogni personaggio della serie e ogni personaggio avrà una particolare storia da raccontare. Dunque tutto avrà un senso.

Ma siamo stati avvisati e a farlo è stato David Harbour, che nella serie interpreta il capo della polizia Jim Hopper: “In generale, penso che le persone saranno eccitate a riguardo, ma penso che alcune persone si aspetteranno qualcosa che non otterranno. Alcune persone vorrebbero la stessa cosa [che succedeva nella prima stagione], ma non è questo ciò che gli daremo.”

La seconda stagione della serie, dunque, prenderà una piega differente rispetto alla prima stagione.

Probabilmente, dovremo aspettarci tanti colpi di scena e, di certo, delle nuove avventure che riusciranno a farci inquietare e immedesimare con i protagonisti di una delle serie più riuscite prodotte da Netflix.