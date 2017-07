The Walking Dead: l’Europa sarà il set di alcuni episodi della serie?

L’inizio dell’ottava stagione della serie su un mondo post-apocalittico infestato da vaganti è sempre più vicino. E forse vedremo in TV anche un pò di Europa.

Durante il Comic-Con di San Diego tenutosi lo scorso weekend, il regista di The Walking Dead Scott Gimple ha risposto a una domanda che chiedeva se vedremo mai gli zombie in un altro paese e questa è stata la risposta: “Vorrei dire che è possibile che ciò possa accadere. Continuerò a dare una lunga e ambigua risposta a riguardo, ma direi che è qualcosa.”

Subito dopo l’affermazione di Gimple al Comic-Con, Robert Kirkman ha scritto “Aspettate The Walking Dead Svezia in arrivo nel 2019!” ma tutto ciò è sembrato uno scherzo.

Sembra, quindi, che ci sia la possibilità che qualche stagione futura sarà girata al di fuori degli Stati Uniti e, più precisamente, dello stato della Georgia. Anche Fear The Walking Dead, spin-off della serie, si è spinta al di fuori degli Stati Uniti, dando la possibilità agli spettatori di vedere luoghi differenti dai soliti, come il Messico.

Se mai tutto ciò dovesse diventare realtà, sarebbe una cosa molto innovativa visto che la maggior parte dei film e delle serie TV americane vengono girate interamente in territorio statunitense come se il resto del mondo non esistesse. Ciò darebbe la possibilità di vedere come ha reagito, in maniera parallela, il mondo al di fuori del territorio con la bandiera a stelle e strisce al virus dei vaganti.

Inoltre, ci piacerebbe vedere un pò del territorio europeo in una serie made in USA. In fin dei conti, siamo o no un pò patriottici?