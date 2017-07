Game of Thrones 7: Yara Grayjoy perdona suo fratello Theon?

Nell’ultima puntata di Game of Thrones 7 una scena molto importante ha visto come protagonisti i fratelli Greyjoy, Yara e Theon. A parlare è l’attrice che interpreta Yara, Gemma Whelan

ATTENZIONE SPOILER

Una scena che ha lasciato tutti per un attimo senza fiato, col cuore pieno di speranze nei confronti di Theon, che però pare perduto per sempre. Nella puntata “Stomborn” Yara Grayjoy viene presa in ostaggio da suo zio Euron. Theon potrebbe intervenire e tentare di salvarla, ma il ragazzo, ancora traumatizzato dalle torture subite, scappa.

La scena con Yara, Theon e Euron Grayjoy

Dopo aver fatto un accordo con la Regina dei Draghi, Yara Grayjoy parte con le sue navi per assediare Approdo del Re. All’improvviso però le navi vengono attaccate dall’esercito di Euron Grayjoy, lo zio in cerca di vendetta, ma anche deciso a conquistare il cuore della Regina Cersei. Dopo aver decimato la ciurma, Euron cattura Yara e chiede a Theon di reagire per poter salvare la vita di sua sorella. Tra Yara e Theon c’è un intenso scambio di sguardi, poi la paura prevale in Theon, ancora traumatizzato dalle torture subite dal giovane Bolton, e invece di scagliarsi contro lo zio, scappa tuffandosi in mare. Poco dopo il corpo senza vita di Yara viene esposto impiccato alle polena della nave.

Le dichiarazioni di Gemma Whelan

Una scena che ha visto dunque morire un’altro importante personaggio di Game of Thrones 7, Yara Grayjoy, donna impavida e forte, ma anche sorella a suo modo affettuosa. L’attrice che interpreta Yara, Gemma Whelan, in una recente intervista per Hollywood Reporter ha raccontato il suo personale punto di vista. Per lei Yara ha perdonato suo fratello Theon, provando pena per le sue paure e per tutto quello che ha passato.

“Penso che lei capisca che probabilmente non avrebbe potuto fare niente a questo punto– dice l’attrice –Se Theon avesse fatto un passo in avanti, Euron avrebbe comunque potuto uccidermi. Probabilmente capisce di non avere altra scelta. Non credo si sia sentita tradita, piuttosto pensa a quello che deve aver passato Theon per essere così traumatizzato. Forse è saltato dalla nave per andare a fare qualcosa di buono…”

Riguardo a come continuerà la trama di Game of Thrones, Gemma Whelan rivela ben poco: